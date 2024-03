Luis Rubiales será detenido si vuelve a España: ¿qué está haciendo ahora en República Dominicana?

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, no fue detenido por la Guardia Civil este pasado miércoles al no estar en España, pero sí se le detendrá cuando vuelva. Agentes de la OCU registraron la sede de la RFEF, otros edificios en Sevilla y la casa de Rubiales en Granada, donde no se pudo proceder a su detención al estar en República Dominicana.

Rubiales será detenido cuando vuelva a España

La Guardia Civil ya sabía que no iba a encontrar al exdirectivo ni en la RFEF ni en su domicilio particular, no obstante, Rubiales sí que será detenido cuando regrese a España, según han informado fuentes policiales a 'Espejo Público'.

Este miércoles a primera hora de la mañana los agentes de la Unidad Central Operativa registraron las oficinas de la Federación en Las Rozas en una investigación sobre supuestos contratos irregulares de los últimos cinco años vinculados a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. A esta hora se ha procedido a realizar siete detenciones, entre ellas la de Tomás Gonzalez Cueto, abogado y mano derecha de Rubiales durante su mandato, además de otros cinco que están siendo investigados, no solo en la RFEF sino en el resto de los 11 domicilios en los que se ha llevado a cabo la inspección, que hoy mismo continuará.

Además, esto sucedió al mismo tiempo que la Selección Española Masculina entrenaba en los campos de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para los partidos amistosos de los próximos días ante Colombia y Brasil.

¿Qué hace Luis Rubiales en República Dominicana?

No obstante, la pregunta que muchos se hacen es por qué Luis Rubiales está ahora mismo en República Dominicana. El abogado andaluz estaría en el país caribeño haciendo negocios desde hace varias semanas y tal y como ha informado su defensa tendría previsto volver a España el próximo 6 de abril y que está "a plena disposición" del juzgado, además de que estaría dispuesto a "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello"

"Volveré cuando tenga que volver", le habría comunicado Rubiales a 'Ok Diario' sobre su posible vuelta.

¿Qué investiga la OCU?

Durante las últimas horas, los agentes de la OCU, con la ayuda de la Europol, investigan y recopilan información y documentos que llevan desde los años 2018 a 2023, etapa en la que Rubiales presidía la RFEF. que Rubiales presidió la Federación. La Guardia Civil está investigando posibles irregularidades en los pagos y contratos millonarios como el que llevó la Supercopa de España a Arabia, acuerdo en el que la empresa Kosmos de Gerard Piqué se embolsó 24 millones por hacer de intermediario. La OCU no ha llevado a cabo ningún registro ni en las oficinas de Kosmos ni en ningún domicilio del exjugador del Barça.

No es lo único que está en el punto de mira de los agentes ya que también se han registrado documentos en las oficinas de La Cartuja (estadio en Sevilla) en los que se investigan irregularidades sobre sus obras de remodelación. Una constructora de estadios de fútbol en España también podría estar siendo investigada por las reformas de estos para recibir partidos de Copa del Rey, por ejemplo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com