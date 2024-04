Luis Rubiales, últimas noticias sobre el caso del ex presidente de la Federación Española de Fútbol, en directo

El expresidente de la RFEF aseguraba este miércoles en una entrevista en 'El Objetivo' de laSexta que "nunca" ha amañado un contrato y que no tiene "nada que ver" con la constructora Gruconsa, una empresa que la UCO calcula facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.

"Si hay que aclarar algo lo haré pero lo importante es que hay gente que piensa que yo he pegado mordidas porque sale en los medios de comunicación... Pero yo jamás he pegado una mordida, jamás", afirmó Luis Rubiales.

"Con Gruconsa no tengo nada que ver. Yo tengo supuestamente muchas manos derechas. Yo con la constructora no tengo nada que ver, no he trabajado con ella mientras era presidente de la Federación. Que haya presunción de inocencia, que parece que en España no hay. En cualquier situación mediática que he estado en los últimos tiempo no la ha habido y lo voy a aclarar todo" indicó el expresidente de la RFEF.