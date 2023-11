Luis de la Fuente: "¿Isco? Esto es muy sencillo..."

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha ofrecido hoy la lista de 25 jugadores para los partidos ante Chipre y Georgia. Grimaldo, Remiro, Rodrigo Riquelme y Aleix García son las grandes novedades de la convocatoria del enternador riojano, quien finalmente no ha llamado a Isco.

El seleccionador nacional ha sido muy claro a la hora de explicar su decisión de no llamar al de Arroyo de la Miel y a otros jugadores.

"Esto es muy sencillo. Yo hay veces que tengo la sensación de que soy injusto, y creo que, para zanjar el debate de los que vienen o no vienen... Soy injusto con los que no vienen, son muy buenos... Y tengo esa sensación. Pero a la vez, tengo la sensación de que soy justo con los que traigo. Ayer dijo Vicente del Bosque: 'La mala suerte que tengo es que tengo más jugadores que posiciones que cubrir'. Son todos muy buenos, pero tengo que elegir a los que tengo que elegir y no hay hueco. Tengo que elegir y es lo que toca", ha reflexionado Luis de la Fuente.

"Hay una lista de 23 y algunos se tienen que quedar fuera. Las puertas de la Selección, los buenos jugadores, nunca las tienen cerradas. Pero hay que tomar decisiones. Es cuestión de matemáticas, son 23, traigo a 23. Otra cosa es que no traiga a los que tu quieras que traiga. Yo traigo a los que pienso que tengo que traer", ha indicado el seleccionador nacional.

"¿Brahim? Si quiere estar en otro sitio... pero no es el caso"

Respecto a la situación de Brahim Díaz, que se debate entre jugar con España o Marruecos, el riojano indicó que el jugador del Real Madrid entra en sus planes de futuro.

"Antes de cualquier otro planteamiento está la voluntad de la persona. Si quiero estar en un sitio, estoy. Eso es lo primero. Y si alguien considera que va a ser más feliz en otro lugar, que se va a desarrollar mejor profesionalmente, le deseo lo mejor con todo el respeto", manifestó De la Fuente.

"Con todo el respeto no es el caso, cuando habló con él, hablamos en ese sentido y, de momento, está feliz e ilusionado de ser seleccionado con la selección absoluta española y estamos encantados de que sea así", añadió Luis de la Fuente descartando que Brahim se pueda marchar con Marruecos.

"Contamos con Pedri para todo"

Sobre la ausencia de Pedri, Luis de la Fuente está convencido que regresará con España en futuras convocatorias.

"Pedri acaba de salir de una lesión larga, nos conocemos perfectamente, y contamos con él para todo. Cuando vaya mejorando, tendrá la oportunidad de unirse a nosotros", explicó el riojano.