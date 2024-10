Luis de la Fuente, sobre el Balón de Oro: "No es bueno para el fútbol que una entidad como el Real Madrid no esté presente"

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha acudido este lunes a la gala del Balón de Oro, en la que opta al premio a mejor entrenador de la temporada, y ha opinado que "no es bueno" que el Real Madrid haya decidido no acudir a la ceremonia organizada por France Football y la UEFA en la capital francesa, después de enterarse de que Vinícius no iba a ganar el premio.

"No es bueno para el fútbol que una entidad como el Real Madrid no esté presente en una gala de estas características. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar, pero me gustaría ver representado a todo el fútbol mundial y español, y somos responsables de dejarlo en el mejor lugar posible", apuntó Luis de la Fuente.

El técnico riojano compite por el premio a mejor entrenador con sus compatriotas Xabi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen, y Pep Guardiola, del City, los italianos Carlo Ancelotti, del Real Madrid, y Gian Piero Gasperini, del Atalanta, y el seleccionador argentino. Lionel Scaloni.

"Es un orgullo estar aquí presente en esta gala, representando al fútbol español más allá de los premios individuales", admitió Luis de la Fuente.

