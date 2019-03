Luis Enrique: "Suárez sabía que iba a estar en el ojo del huracán por cualquier cosa que hiciera"

EL ASTUARIANO DEFIENDE EL ESTILO DE JUEGO DEL URUGUAYO

El técnico del FC Barcelona elogió al delantero uruguayo y aseguró que no existe otro ariete como Suárez en el mundo. "Aquí estamos acostumbrados a que sólo pueden pegar los defensas. Si sale un delantero incómodo, que usa el cuerpo, que no se cae... Esto molesta más. No existe otro delantero como Lúis Suárez en el mundo", indicó Luis Enrique.