Luis Enrique: "El rol de favorito me da igual, el Sevilla será un rival complicado"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este lunes que el equipo llega "en un buen momento" para poder disputar este martes en Tiflis el título de la Supercopa de Europa al Sevilla, y ha afirmado que esperan seguir "haciendo historia" ante un rival "complicado".

"Llegamos en un buen momento para poder disputar el título", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro. "El reto es global, hay varios jugadores que pueden superar marcas personales. Podemos seguir haciendo historia y refrendarlo con títulos", añadió.

En este sentido, el técnico asturiano afirmó que se han preparado a conciencia. "Ha sido una pretemporada interesante, hemos tenido el tiempo necesario para prepararnos y empieza la competición, que viene condicionada por lo de la temporada pasada y supone un reto", explicó.

"Tiene la dificultad de que son dos equipos campeones. Luego tenemos la Supercopa de España contra el Athletic, que será complicada. Afrontamos cada competición como un reto a conquistar, lo planteamos con la misma seriedad, veremos de lo que somos capaces", prosiguió.

El de Gijón tampoco desechó el cartel de favorito que le colgó el técnico sevillista, Unai Emery. "El rol de favorito me da igual, si lo consideran es por el potencial que tenemos. El Sevilla va a ser un rival complicado. Para nosotros es una ilusión y debemos saber que tenemos que hacer las cosas bien", subrayó.

El preparador culé también habló de las bajas que condicionarán el encuentro, pero destacó que se darán en ambos equipos. "Forma parte de la normalidad del fútbol. Las bajas son incluso más numerosas las del Sevilla, son dificultades que debemos superar los dos equipos", manifestó.

Además, aseguró que a su rival no le afecta haber cambiado mucho su plantilla, ya que está acostumbrado a ello todos los veranos. "Es una de las circunstancias que rodean al Sevilla, vende a muchos jugadores, resulta más difícil para su entrenador. Se van a ver dos líneas muy parecidas, intentando disfrutar al máximo de las oportunidades que podamos tener", avanzó.

"La solución con Pedro la tendremos en breve"

Luis Enrique no quiso valorar en exceso la posible marcha del canario Pedro Rodríguez. "Me gustaría contar con todos los jugadores toda la temporada. Hemos hablado demasiado del tema Pedro, la solución la tendremos en breve. He sacado a los jugadores que considero oportuno, no lo hago por el mercado", aseveró.

Por otra parte, destacó que el uruguayo Luis Suárez fue el año pasado "un jugador muy importante" que hizo "un año espectacular al alcance de muy pocos", antes de hablar de la adaptación del turco Arda Turan. "Su proceso de adaptación está siendo muy bueno, es fácil adaptarse al Barça por el grupo humano que tiene. Es un tío afable y simpático, unido a su calidad futbolística. Tanto él como Aleix Vidal tienen el hándicap de esperar hasta enero para mostrar su calidad", subrayó.

Por último, bromeó con la simpatía del jugador sevillista Yevhen Konoplyanka por el conjunto azulgrana y su posible interés por jugar en él. "Normal, Konoplyanka es un jugador destacado del fútbol europeo y es lógico que quiera llegar a un club grande como el Barça. Tiene calidad y buen gusto", dijo entre risas sobre el ucraniano.