Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, irá a juicio por el ataque de uno de sus perros a un menor de edad

Un juez de Madrid ha abierto juicio contra el futbolista del Real Madrid, Ferland Mendy, acusado de un delito de lesiones después de que sus cuatro perros escaparan de su finca y uno de ellos hiriera a un joven de 17 años en 2023. Además, el mismo perro atacó presuntamente a otros dos.

Se le acusa de un presunto delito leve de lesiones por el que la Fiscalía pide una multa de 1.200 euros. La acusación particular del joven que resultó herido por una mordida en la pierna pide seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.

Juicio oral y fianza a Mendy

El juez de instrucción de Alcobendas dictó en el auto que se le impuso la fianza de 7.410 euros ante las indemnizaciones solicitadas. Este caso se juzgará en el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, todavía sin fecha para la vista oral.

Los hechos ocurrieron en 2023 cuando cuatro perros del futbolista del Real Madrid escaparon de una finca de una calle residencial de Alcobendas. Uno de los canes se acercó a una mujer que iba paseando a su perro y le mordió en el lomo provocándole lesiones que obligarían a sacrificarlo según indica el escrito de la Fiscalía.

Un joven que acudió a la ayuda de la mujer y su perro también resultó herido en la pierna. El joven también paseaba a su perro que resultó herido en el cuello y el pecho, teniendo que hacerle una cirugía al animal.

Los perros sin microchip ni vacunados

La Fiscalía detalla que los cuatro perros escaparon de la casa del futbolista, un kangal turco, dos mastines y un dogo, todos carecían de microchip identificativo y seguro obligatorio de responsabilidad civil. Tampoco estarían vacunados de la rabia.

El Ministerio Público considera que Mendy "infringió el deber de custodia y vigilancia exigible" respecto a animales de gran tamaño al omitir las normas de precaución de "una persona medianamente diligente" y no comprobar que la puerta se había cerrado tras entrar un vehículo.

Ello provocó que los perros escaparan y quedaran en la calle sin supervisión ni control durante un tiempo indeterminado "generando una situación de peligro concreto para personas y animales".

La Fiscalía pide una indemnización de 450 euros para la dueña del perro que terminó muriendo, de 4.970 euros para el joven por las lesiones y secuelas sufridas, que le dejaron varias cicatrices, y de 240 euros para el dueño del segundo perro herido, por los gastos veterinarios que tuvo que acarrear.

La acusación particular eleva las indemnizaciones a 20.000 euros para el joven agredido y a 2.500 euros la indemnización para el familiar dueño del segundo perro herido.

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