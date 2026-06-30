Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

JUICIO

Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, irá a juicio por el ataque de uno de sus perros a un menor de edad

Está acusado por un delito de lesiones después de que sus cuatro perros escaparan de su finca y uno de ellos mordiera en la pierna a un menor de 17 años.

Ferland Mendy, en el partido ante el Manchester City

Ferland Mendy, en el partido ante el Manchester City AFP7 / Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Un juez de Madrid ha abierto juicio contra el futbolista del Real Madrid, Ferland Mendy, acusado de un delito de lesiones después de que sus cuatro perros escaparan de su finca y uno de ellos hiriera a un joven de 17 años en 2023. Además, el mismo perro atacó presuntamente a otros dos.

Se le acusa de un presunto delito leve de lesiones por el que la Fiscalía pide una multa de 1.200 euros. La acusación particular del joven que resultó herido por una mordida en la pierna pide seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.

Juicio oral y fianza a Mendy

El juez de instrucción de Alcobendas dictó en el auto que se le impuso la fianza de 7.410 euros ante las indemnizaciones solicitadas. Este caso se juzgará en el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, todavía sin fecha para la vista oral.

Los hechos ocurrieron en 2023 cuando cuatro perros del futbolista del Real Madrid escaparon de una finca de una calle residencial de Alcobendas. Uno de los canes se acercó a una mujer que iba paseando a su perro y le mordió en el lomo provocándole lesiones que obligarían a sacrificarlo según indica el escrito de la Fiscalía.

Un joven que acudió a la ayuda de la mujer y su perro también resultó herido en la pierna. El joven también paseaba a su perro que resultó herido en el cuello y el pecho, teniendo que hacerle una cirugía al animal.

Los perros sin microchip ni vacunados

La Fiscalía detalla que los cuatro perros escaparon de la casa del futbolista, un kangal turco, dos mastines y un dogo, todos carecían de microchip identificativo y seguro obligatorio de responsabilidad civil. Tampoco estarían vacunados de la rabia.

El Ministerio Público considera que Mendy "infringió el deber de custodia y vigilancia exigible" respecto a animales de gran tamaño al omitir las normas de precaución de "una persona medianamente diligente" y no comprobar que la puerta se había cerrado tras entrar un vehículo.

Ello provocó que los perros escaparan y quedaran en la calle sin supervisión ni control durante un tiempo indeterminado "generando una situación de peligro concreto para personas y animales".

La Fiscalía pide una indemnización de 450 euros para la dueña del perro que terminó muriendo, de 4.970 euros para el joven por las lesiones y secuelas sufridas, que le dejaron varias cicatrices, y de 240 euros para el dueño del segundo perro herido, por los gastos veterinarios que tuvo que acarrear.

La acusación particular eleva las indemnizaciones a 20.000 euros para el joven agredido y a 2.500 euros la indemnización para el familiar dueño del segundo perro herido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lamine Yamal, como un turista mas en Chattanooga

Lamine Yamal, en las calles de Chattanooga

Publicidad

Deportes

El futbolista Rafa Mir durante el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia

Rafa Mir recurre su condena: "Se aportaron vídeos y otros elementos que ni aparecen en la sentencia"

Nico Williams durante un entrenamiento con España

De la Fuente tranquiliza sobre Nico Williams: "No tiene la lesión que pensábamos"

Ferland Mendy, en el partido ante el Manchester City

Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, irá a juicio por el ataque de uno de sus perros a un menor de edad

Los futbolistas de Holanda se lamentan tras la eliminación
Mundial 2026

Marruecos tumba a Países Bajos en los penaltis y se cita con Canadá en octavos del Mundial

Neuer no pudo atajar el penalti decisivo José Canale
Mundial 2026

Decretan fiesta nacional en Paraguay tras eliminar a Alemania del Mundial 2026 en los penaltis

Los jugadores de Brasil celebran el gol de la victoria de Martinelli
Mundial 2026

Brasil termina con el sueño de Japón con un gol de Martinelli en el 95': la Noruega de Haaland o Costa de Marfil, próximo rival

La canarinha se rehízo del gol Sano en la primera parte y le dio la vuelta al marcador con un testarazo de Casemiro y un tanto de Martinelli en el descuento. Vinicius rozó el gol del Mundial. La Brasil de Ancelotti ya espera a Noruega o Costa de Marfil.

Jannik Sinner celebra su victoria ante Miomir Kecmanovic
Wimbledon

Jannik Sinner y su caída ante Miomir Kecmanovic: "Tuve suerte porque..."

El italiano sufrió en su estreno en Wimbledon y necesitó de cinco sets para eliminar al serbio Miomir Kecmanovic.

Un rescatista realiza labores de búsqueda en Tanaguaneras, La Guaira

El Real Madrid y Florentino Pérez donan un millón de euros para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Lamine Yamal, en las calles de Chattanooga

Lamine Yamal, como un turista mas en Chattanooga

Sinner resbalando en su debut en Wimbledon

Sinner da el susto y remonta dos veces a Kecmanovic en su debut en Wimbledon

Publicidad