Foios vivió una noche que quedará grabada para siempre en la memoria de sus vecinos. La localidad natal de Ferran Torres se convirtió en una auténtica fiesta después de que el delantero marcara, en el minuto 106, el gol que dio a España la victoria frente a Argentina y la segunda Copa del Mundo de su historia. El tanto, que recordó inevitablemente al que firmó Andrés Iniesta en la final de Sudáfrica en 2010, desató la euforia entre los cientos de aficionados que siguieron el partido a través de una pantalla gigante instalada en el pueblo.

El municipio, que lleva semanas acompañando a su vecino más ilustre, volvió a responder con un ambiente de apoyo y celebración. Desde el inicio de la competición, se han organizado diferentes encuentros para seguir los partidos de la Selección Española y respaldar al futbolista, una implicación que alcanzó su punto álgido durante la final disputada frente a la Argentina de Leo Messi.

La explosión de alegría llegó con el único gol del partido, obra de Ferran Torres, marcado en la segunda parte del tiempo extra. El delantero, convertido en el primer futbolista valenciano en jugar una final mundialista, toma el relevo simbólico del exjugador de Fuentalbilla al marcar el gol que devuelve a España a lo más alto del fútbol dieciséis años después.

El alcalde de Foios cuenta a los medios de comunicación la recepción institucional que se prepara para homenajear al español en el regreso a su lugar de nacimiento. Además de los actos de bienvenida y de las celebraciones, el Ayuntamiento plantea un nuevo reconocimiento pretendiendo nombrarle hijo predilecto del municipio.

La trayectoria de Ferran Torres ha estado siempre ligada a Foios. El deportista formado en la cantera del Valencia CF, que dio el salto al FC Barcelona y se ha consolidado como una de las referencias de la Selección Española, se ha convertido en un ejemplo de constancia, esfuerzo y superación. Su carrera, marcada por el trabajo y la capacidad de sobreponerse a los momentos más difíciles, le ha valido anteriormente el premio al Mérito Deportivo Masculino concedido en la Gala del Deporte local.

"Orgulloso porque es el xiquet de Foios quien ha marcado", dice Sergi Ruiz, alcalde del consistorio. Vecinos como Vicent, Pilar o Jesús dedican palabras de agradecimiento, satisfacción y gratitud al ya campeón. "Siempre ha sido muy buena persona y ahora es un héroe nacional". Asimismo, prometen un recibimiento lleno de alegría, a la altura del joven de 26 años.

Ahora, con un gol que ya forma parte de la historia del fútbol español, el nombre de Ferran Torres queda para siempre unido al de Foios, el pueblo que ha vibrado con cada minuto del torneo y de la final y que ha celebrado como propio este gol que da a España su segunda estrella mundial. El nombre de Ferran Torres queda también unido para siempre al de España, al devolver la ilusión y al unir de nuevo a todo un país.

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