LGTBIFobia en el mundo del deporte: "El equipo de un tío, que gracias a la nueva Ley Trans puede sentirse mujer y jugar la liga femenina, acaba ganando por 23 goles a 0"

Falso

No, no es cierto que la persona que aparece en la fotografía de Twitter que se ha viralizado sea “un tío que se siente mujer y juega en la liga femenina”. Es un hombre trans al que, como él mismo ha manifestado en unas declaraciones a Antena 3 Deportes, no permiten jugar en un equipo masculino porque “todavía no le acreditan como hombre”, a pesar de comenzar su transición hace tres años y medio, ni en su documento nacional de identidad ni en la ficha de su equipo.