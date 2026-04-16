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Leo Messi da el 'bombazo' comprando un club español

El futbolista del Inter Miami se ha convertido en nuevo propietario de la UE Cornellà, liderando así un nuevo proyecto en el fútbol catalán.

Leo Messi en una imagen de archivo

Leo Messi en una imagen de archivoGetty Images

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Si hace solo dos meses se anunciaba que Cristiano Ronaldo compraba el 25% de la Unión Deportiva Almería, este jueves se ha conocido que Leo Messi también ha adquirido un club español, dando así un paso más en su faceta empresarial dentro del fútbol.

Y es que el internacional argentino y jugador del Inter de Miami ha adquirido el UE Cornellà, club que actualmente compite en la Tercera RFEF y lucha por el ascenso. Su estadio, curiosamente, está a apenas unos metros del feudo del Espanyol.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club"

UE Cornellà

La entidad catalana, fundada en 1951, anunció la operación en un comunicado en el que destaca que esta compra refuerza "la estrecha relación" de Messi con Barcelona y su "apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local" en Cataluña.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", señala el club.

David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín...

El Cornellà es reconocido por su trabajo de cantera, de la que han salido futbolistas que han alcanzado la élite como David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Keita Baldé, Ilie Sánchez, Aitor Ruibal o Javi Puado.

En esa línea, el comunicado subraya que Messi comparte ese "compromiso" con el fútbol formativo, como ya demostró con iniciativas como la Messi Cup, torneo celebrado en diciembre en Miami con la participación de algunos de los mejores equipos sub-16 del mundo.

Lucha por el ascenso

En lo deportivo, el Cornellà ocupa actualmente la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa. Si finaliza la temporada entre los puestos segundo y quinto, disputará el 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF.

La llegada de Messi abre así una nueva etapa para el club catalán, con la ambición de crecer tanto en lo deportivo como en lo institucional.

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