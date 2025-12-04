Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trent Alexander-Arnold, más de dos meses de baja y adiós al fútbol hasta 2026

El lateral inglés sufre "una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda". Trent Alexander-Arnold no volverá a jugar hasta el próximo año.

Trent Alexander-Arnold, en el momento de marcharse lesionado en San Mam&eacute;s

Trent Alexander-Arnold, en el momento de marcharse lesionado en San MamésEfe

Duro varapalo para el Real Madrid y Xabi Alonso. El inglés Trent Alexander-Arnold estará más de dos meses de baja por "una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda".

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un comunicado en su página web.

La noticia llega cuando el lateral inglés pasaba por su mejor momento desde su llegada al club blanco el pasado 12 de junio. Trent Alexander-Arnold acumulaba cuatro partidos como titular, pero este miércoles cayó lesionado en San Mamés, donde el Real Madrid firmó uno de los mejores partidos de la temporada con un Mbappé estelar (0-3).

¿Qué partidos se pierde Trent Alexander-Arnold?

El futbolista inglés ya estuvo de baja entre el 16 de septiembre y el 26 de octubre por una lesión en el bíceps femoral en la pierna izquierda

Trent Alexander-Arnold se perderá, siempre que se cumplan los plazos de una lesión de este tipo, cerca de ocho partidos de Liga, la Supercopa de España, la fase liga de la Champions y las rondas que vaya avanzando el Real Madrid de Copa del Rey hasta el mes de febrero.

Esta baja, junto a un Carvajal que aún se recupera de una artroscopia en la rodilla derecha y que volverá en 2026, dejan de nuevo a Xabi Alonso sin lateral derecho de la primera plantilla y se reabre la opción de que el uruguayo Fede Valverde ocupe dicha posición.

