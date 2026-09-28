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Muere un ciclista durante una prueba de BTT en Montefrío, Granada

El fallecimiento se produjo durante la XIV Marcha BTT Villa de Montefrío, una prueba no competitiva celebrada este domingo. El Ayuntamiento ha mostrado su "profundo pesar" por lo ocurrido.

Montefrío, en Granada

Montefrío, en Granada EP

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El ciclismo granadino está de luto después del fallecimiento de un ciclista mientras participaba en una prueba de bicicleta de montaña celebrada en Montefrío (Granada).

El Ayuntamiento de la localidad confirmó el fallecimiento a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó "su profundo pesar" por lo sucedido.

Por el momento, no han trascendido la identidad del participante ni las circunstancias concretas de su muerte.

La XIV Marcha BTT Villa de Montefrío

Este domingo se celebraba en el municipio del Poniente granadino la XIV Marcha BTT Villa de Montefrío, una prueba no competitiva de bicicleta todo terreno.

Fue durante la celebración de esta marcha cuando se produjo el fallecimiento del ciclista, aunque el Consistorio no ha ofrecido más detalles sobre las causas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió.

El Ayuntamiento traslada sus condolencias

El Ayuntamiento de Montefrío quiso mostrar públicamente su apoyo a la familia y al entorno del fallecido, así como al resto de participantes afectados por lo ocurrido.

"Desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos, así como nuestra solidaridad y apoyo a sus compañeros y al conjunto de participantes ante esta triste e irreparable pérdida", reza el comunicado.

El Consistorio también ha trasladado su afecto, respeto y cercanía a los familiares del ciclista.

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