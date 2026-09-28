De la Fuente: "Claro que me encantaría ganar el Balón de Oro, que tomen nota"

Luis de la Fuente prepara cambios en la selección española para enfrentarse este martes a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El seleccionador confirmó que refrescará algunas posiciones después del desgaste del partido contra Inglaterra y del posterior viaje, aunque descartó una revolución en el once.

España afronta el segundo de los cuatro encuentros que disputará en apenas diez días en esta ventana de la Liga de Naciones, una exigencia que obliga al cuerpo técnico a gestionar especialmente las cargas.

"Intentamos siempre tener un equipo equilibrado. En este formato, llegando ayer de un viaje de muchas horas... Es razonable que haya algunos cambios por refrescar un poco el equipo, pero no solo refrescarlo. Tenemos 26 jugadores y cualquiera podría jugar desde el principio. Mañana habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de cuatro días tenemos otro partido. Los jugadores están todos en perfectas condiciones, todos podrían jugar. Valoraremos las posiciones que más nos interesa cambiar", declaró.

De la Fuente prepara rotaciones

El técnico insistió en que todos sus jugadores están disponibles y defendió el nivel de quienes podrían entrar en el once: "Hay jugadores que nos interesa que puedan tener un poquito de descanso, porque en cuatro días estamos otra vez compitiendo. Hay que refrescar un poco el equipo, y además los que están esperando la oportunidad de jugar se lo merecen y tienen garantías para darnos el mismo nivel futbolístico. No me genera ninguna duda, ninguna preocupación, porque sé que son futbolistas que están a un nivel altísimo. Los que salgan mañana van a ser los futbolistas que entendemos que están mejor preparados para competir un partido complicadísimo", expresó.

Eso sí, De la Fuente descartó cambiar completamente la alineación: "Mañana no vamos a cambiar todo el equipo, porque tenemos que mantener la estructura y un bloque más que definido, pero hay futbolistas que van a aportarnos un poco de frescura, fortaleza y energía. Preferiría haber tenido un par de días más de descanso, pero está así la competición y competiremos como corresponde", dijo.

Explica la salida de Eric Garcia

El seleccionador volvió a criticar indirectamente la exigencia de un calendario que obliga a disputar cuatro encuentros en diez días y utilizó el caso de Eric Garcia para defender la gestión que realiza España con la salud de sus internacionales.

"Otro vez hemos demostrado que anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente el tercer o el cuarto partido, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club a recuperarse sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia. Eso es lo que priorizamos", advirtió.

De la Fuente explicó que la decisión habría sido diferente si España estuviera disputando una fase final: "Si hubiéramos estado en una fase final, se hubiera quedado, porque todos hubiéramos asumido ese riesgo futbolístico. Para hoy no habría estado. De cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena correr ese riesgo, sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones. Entendió perfectamente esa situación, en ningún caso íbamos a buscar una situación de conflicto o de estrés con el futbolista, porque lo que queremos es que jueguen cuando estén seguros", prosiguió.

"Tenemos los mejores jugadores del mundo"

El riojano volvió a poner en valor la profundidad de su plantilla y la importancia de los futbolistas que comienzan los encuentros desde el banquillo: "El otro día me pasaron una estadística, que era que los futbolistas que salen en el segundo tiempo son los que más goles han metido con Luis Aragonés, con Vicente, con Luis Enrique y con nosotros. Damos importancia al trabajo en equipo. Se puede ser más protagonista saliendo como ha demostrado Mikel Merino en los últimos minutos. Todos tienen derecho a jugar, todos se lo ganan y todos tendrían cabida si nos permitieran jugar con dos equipos titulares. Tenemos los mejores jugadores del mundo", subrayó.

Uno de los futbolistas que puede ganar protagonismo con las rotaciones es Fermín López. De la Fuente destacó el "estado de forma fantástico" del centrocampista del Barcelona y especialmente su capacidad para ocupar diferentes posiciones.

"Es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición, en la mediapunta o incluso un poquito más atrasado. Nos da energía, vitalidad, intensidad, mucho talento, mucha clase y finalización. Es un futbolista muy completo. Es un 'top' en Europa en el mundo y nos viene fantásticamente bien. Encaja perfectamente en la idea de juego que tenemos nosotros", aclaró.

Una España con "muchos registros"

El seleccionador defendió también la capacidad de su equipo para modificar su manera de atacar sin perder la identidad que le ha llevado a conquistar el Mundial.

"Es muy versátil. Podemos jugar con bandas, sin bandas, pero siempre mantener una idea reconocible, que es nuestra identidad: el control del juego, la circulación del balón, pero podemos llegar más o menos rápido. No es que hubiera una diferencia entre el primer tiempo y el segundo, sí la hubo en el marcador. También te podría llevar a la final del Mundial; fueron los protagonistas que salieron en el segundo tiempo y eran los que estuvieron el otro día en el primero y solucionaron el partido. Eso es lo que fortalece a este equipo", señaló.

"Tenemos muchos registros, muchas posibilidades de jugar de diferente manera e intentamos sacar el mejor rendimiento de los jugadores en cada situación de juego. Eso es lo que vamos a mantener, siempre haciéndonos fuertes en nuestra idea, que es ser un equipo contundente, defensivamente muy fuerte y, por supuesto, en la fase ofensiva, tener mucho el dominio del control del juego y pegada", continuó.

De la Fuente avisa sobre Croacia

El técnico tampoco quiere confianzas ante el segundo rival de esta ventana internacional: "Claro que pienso que Croacia puede competir, y los primeros que lo tienen que pensar son ellos. No hay rival perfecto ni día perfecto. El colmo de estas situaciones es que incluso siendo superior al rival puedes perder. Mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que conocemos muy bien".

"Tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial. Además, con nuevo seleccionador, te da energía. Hay que dar una mejor versión de lo que hemos dado en Londres contra Inglaterra. Nuestros futbolistas están preparados para entender que esa es nuestra realidad futbolística, cada día exigirnos más y más, porque los rivales cada día son más complicados", expuso.

También quiere un Balón de Oro español

El seleccionador volvió a pronunciarse sobre el Balón de Oro, tanto en la categoría de futbolistas como en la de entrenadores. Respecto al premio para los técnicos, donde él mismo está nominado, reiteró su deseo de que termine en manos españolas.

"También en el apartado de futbolistas, obviamente, pero en el de técnicos, también. Un español, y hay cuatro. Creo que todos hemos hecho méritos. En cualquier caso, yo estoy ya feliz de estar nominado y para mí es un gran reconocimiento y un orgullo", dijo. "Yo estoy orgulloso y feliz de estar ahí, pero también hemos hecho méritos. Me haría muchísima ilusión, me encantaría. Que tomen nota", afirmó entre risas.

En el premio a mejor futbolista tampoco quiso escoger entre sus internacionales: "Para mí son los mejores jugadores del mundo. La historia debe más de un Balón de Oro al fútbol español en el pasado; ha habido futbolistas con méritos más que suficientes para haberlo podido ganar antes. Fue una gran alegría cuando ganó el último Rodrigo. Ahora desearía que lo ganara otro español, pero no puedo decir cuál, porque me haría exactamente igual de feliz cualquiera de los de los nueve nominados. Son los mejores del mundo sus posiciones", manifestó.

"Se ha recuperado el espíritu del 2010"

El encuentro contra Croacia tendrá además un componente especial: será el primero que dispute la selección española en casa desde que conquistó su segundo Mundial. El Ramón Sánchez-Pizjuán recibirá a los campeones y De la Fuente reconoce que percibe nuevamente una conexión especial entre la Roja y la afición.

"Para nosotros es un orgullo ver a la gente en nuestro país volcada con la selección. Creo que se ha recuperado el espíritu del 2010, la gente vive la selección de nuevo con una emoción y un orgullo de sentirse español excepcional. Me siento honrado de ser seleccionador nacional de mi país, para mí es lo máximo", finalizó.

España regresa así ante su público como campeona del mundo y con cambios en el once, aunque sin alterar la estructura que ha convertido al equipo de De la Fuente en una referencia internacional. Croacia será el siguiente examen dentro de una ventana que el seleccionador considera "tremendamente exigente".