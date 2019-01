Kasper Schmeichel habla sobre el accidente del dueño del Leicester: "Fue terrible estar allí sin poder hacer nada"

Kasper Schmeichel fue más que posiblemente el jugador del Leicester más afectado con la muerte de Vichai Srivaddhanaprabha. El dueño de los 'foxes' falleció a causa de un accidente de su helicóptero en las inmediaciones del King Power Stadium, y el arquero danés ha relatado en 'Sky' qué se le pasó por la cabeza cuando vio el siniestro.

"Desgraciadamente lo recuerdo todo. Estaba con unos familiares que vinieron de Dinamarca, y luego dimos una vuelta para ver el helicóptero. Algo no iba bien, no se quedaba quieto en el aire y más tarde comenzó a caer. Lo vi cientos de veces, era una especie de ritual, y algo no iba iba", dice.

Smeichel salió corriendo para hacer lo posible para ayudar: "Llegamos al helicóptero, cerca de él. Pero con el intenso calor que había ya no se podía hacer nada. Fue horrible sentirte así, sin poder hacer nada".

"Grité a las personas que llamaran a la Policía al tiempo que corría hacia allí. La gente de fuera aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando", afirma.