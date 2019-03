Jorge Pérez confirma que se presenta a las elecciones a la presidencia de la RFEF

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, ha confirmado que se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se podrían celebrar el próximo 22 de abril porque, según él, el modelo de Angel María Villar "está agotado".

"Pienso que el modelo está agotado y hace falta renovar. ¿Por eso me voy a presentar? Así es. No se lo he dicho a Villar, hace dos meses hablé con él y le dije todo lo que pensaba, que no se estaban haciendo bien las cosas y había que cambiar", dijo.

Jorge Pérez, que lleva 26 años trabajando en la RFEF, contará en su equipo con el exjugador del Sevilla y Elche Luis Gil, exgerente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y que ocuparía el cargo de secretario general en el caso de ganar los comicios.

Villar y Galán, también candidatos

Hasta la fecha el propio presidente de la RFEF, Angel María Villar, y el presidente de CENAFE, Miguel Angel Galán, eran los únicos que habían anunciado su intención de acudir a las urnas. Angel María Villar está pendiente de la resolución del 'caso Recreativo' y podría ser inhabilitado por el Consejo Superior de Deportes (CSD).