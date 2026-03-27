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Joan García, el descarte de Luis de la Fuente para el partido ante Serbia

El portero del Barcelona se queda sin dorsal y estará hoy en la grada de La Cerámica.

Joan Garc&iacute;a, en Las Rozas

Joan García, en Las RozasEfe

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Sorpresa en la selección española de fútbol al confirmarse que Joan García, una de las grandes novedades de la última lista de conovicados de Luis de la Fuente, es el descarte del partido de esta noche ante Serbia en el Estadio de la Cerámica. El portero de Sallent de Llobregat verá el partido de esta noche desde la grada.

El guardameta del Barcelona es el único descarte de los 27 futbolistas convocados por el técnico riojano el pasado viernes. David Raya, Unai Simón y Álex Remiro sí han entrado en la convocatoria para el duelo de esta noche ante Serbia.

Luis de la Fuente compareció ante los medios este jueves en Las Rozas y afirmó que tiene "a cuatro de los diez mejores porteros del mundo", en referencia a Unai Simón, Joan García, David Raya y Álex Remiro, a los que convocó para el amistoso de este viernes ante Serbia, y subrayó que "juegue quien juegue" no se va a equivocar.

De la Fuente, que fue preguntado por la situación en la portería en varias ocasiones, destacó los halagos de Unai Simón hacia Joan García: "Sus palabras demuestran humanidad, generosidad y señorío. Lo veo todo bueno: ejerce de capitán y acoge a otro jugador en sus misma demarcación que tiene un futuro fantástico como tiene todavía por delante Unai".

La lista de convocados completa está compuesta por: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella, Mosquera; Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Soler, Fermín; Barrenetxea, Víctor Muñoz, Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran, Pino y Borja Iglesias.

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