Cómo llevar un deporte olímpico a la Cañada Real: "Al principio no hacíamos ni una fila; 11 semanas después, hacemos atletismo"

El atletismo ha encontrado un nuevo espacio lejos de las pistas convencionales. Desde el pasado mes de septiembre, esta disciplina se ha sumado al rugby y al fútbol en el Sector 5 de la Cañada Real, ampliando las oportunidades educativas en una zona especialmente castigada por la vulnerabilidad social. "El acceso al deporte es un derecho y en la Cañada real no tenían ese derecho. Eso es lo que estamos intentando cambiar aquí", explicó en rueda de prensa Patricia García, presidenta de PGR ONG, quien recordó que la organización lleva más de ocho años trabajando en contextos de exclusión a nivel internacional antes de dar el paso de intervenir en España y, ahora, la Real Federación Española de Atletismo se incorpora a su iniciativa 'Deporte y Valores: Cañada Real'.

Juegan a atletismo todos los viernes

Sobre el terreno, el proyecto se está construyendo sesión a sesión. Y ya van 11 viernes jugando a atletismo en la Cañada Real. La exatleta olímpica Patricia Sarrapio, ahora entrenadora junto a su hermana Cristina Sarrapio, reconoció que el reto inicial era incierto: "No sabíamos si iba a funcionar, pero había que intentarlo". La clave, asegura, ha estado en algo mucho más simple de lo esperado: "Las ganas de los chavales".

"No mencionamos la palabra 'atletismo'"

El enfoque dista del entrenamiento tradicional. Primero, generar confianza y cohesión; después, introducir el atletismo casi sin que se note. "Les enseñamos a correr, saltar o lanzar, pero a través del juego. No les hablamos de técnica, no les hemos mencionado la palabra atletismo, ni salto de vallas, ni jabalina... porque ahora lo importante es que disfruten", explicó Sarrapio.

Ese vínculo se ha ido consolidando con el tiempo. Lo que empezó con poco más de una veintena de participantes se ha transformado en un proyecto que ronda el medio centenar de menores entre los sectores 5 y 6. "Al principio había curiosidad, ahora nos esperan cada semana", apuntó García, destacando el efecto llamada generado en la zona. La implantación, sin embargo, no fue inmediata. Ganarse la confianza del entorno fue el primer desafío. "Lo más difícil fue entrar y que nos conocieran", admitió Pilar Pallero, coordinadora de Proyectos de PGR ONG.

Desde dentro, la percepción también ha cambiado. "Fuimos con miedo el primer día, pero lo que encontramos no tiene nada que ver con lo que muchas veces se ve desde fuera", relató Cristina Sarrapio, la 'profe', como la conocen sus atletas de la Cañada Real.

Hoy, la escena es otra: niños esperando a sus entrenadoras, ayudando a descargar material o preguntando si volverán la semana siguiente. "Se sorprenden de que estemos aquí de forma constante", explica Patricia Sarrapio, porque "ellos realmente se sienten diferentes al resto de niños en muchas cosas", completa su hermana Cristina.

El tercer tiempo

Y después del entrenamiento: el 'tercer tiempo'. El proyecto reparte fruta, zumo y algo de comida para reponer fuerzas, pero también para compartir, sentarse juntos y cerrar la jornada como un equipo.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de distintas entidades. La Fundación Sportium aporta recursos para su desarrollo, Riesgo y Gestión garantiza la seguridad de la actividad y JOMA equipará a un grupo de jóvenes que participará en mayo en el DNA + Track’atlón en Gallur, una competición escolar entre Comunidades Autónomas organizado por la RFEA.

Más allá de la competición, el objetivo es otro. "No hemos hecho magia, solo les hemos dado la oportunidad", resumen las hermanas Sarrapio. El atletismo entra así en la Cañada Real como algo más que un deporte: una herramienta para construir confianza, generar comunidad y abrir nuevas perspectivas de futuro a los más pequeños.

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