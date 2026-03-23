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Muere Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios FC, tras colapsar en pleno partido

El joven futbolista de 18 años fallecía en un hospital este domingo, después de sufrir un colapso el sábado en un partido del Torneo Nacional Sub-20.

Santiago Castrill&oacute;n, en una imagen de archivo

Santiago Castrillón, en una imagen de archivo@MillosFCoficial

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Guillermo F. Lascoiti
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Luto y consternación en el fútbol colombiano tras confirmarse la trágica y repentina muerte de Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios FC de 18 años, que sufrió un colapso el pasado sábado durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 contra Santa Fe.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular", informa el club bogotano.

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza", señala Millonarios FC.

El equipo fundado en 1973 y con sede en Bogotá lamentaba la muerte de Santiago Castrillón, joven futbolista de 18 años y promesa del fútbol colombiano.

"Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz", finaliza el comunicado de Millonarios FC.

Comunicado íntegro del Millonarios FC

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.

Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos.

Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.

Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.

Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.

Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender.

Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz.

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