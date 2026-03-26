Luis de la Fuente: "Tenemos a cuatro de los 10 mejores porteros del mundo"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha destacado la importancia de los amistosos ante Serbia y Egipto como parte de la preparación para el Mundial 2026 y dejó claro que aprovechará esta concentración para probar a la mayoría de los convocados.

"Para nosotros es nuestra práctica, hay que preparar, trabajar, probar situaciones de juego. Intentaremos que jueguen la mayoría de jugadores, pensando en sacar el mejor resultado, terminar con las mejores sensaciones. Llevamos desde noviembre sin jugar juntos", afirmó en rueda de prensa.

Cuatro porteros, una titularidad

El técnico fue cuestionado por la presencia de cuatro porteros en la convocatoria y la posible participación de Joan García: "Ambiente excepcional. Dar la oportunidad a jugadores que no han vivido esta situación de máxima exigencia internacional. Dar una buena imagen de cara que ya estamos jugando el Mundial. Vamos a afrontar estos partidos como si se tratarán de partidos oficiales o una final", explicó.

Además, puso en valor el nivel de la portería española: "Me dice que es una persona excepcional, generoso, un señorío bueno, y ejerciendo de capitán, acogiendo a un futbolista en su misma demarcación, que tiene un futuro fantástico, tan bueno como el que tiene Unai. Tenemos a cuatro de los mejores porteros del mundo, cuatro de los 10 mejores del mundo, no nos vamos a equivocar juegue quien juegue", apuntó.

Optimista con Rodri

Sobre el regreso de Rodri tras su lesión, el seleccionador se mostró optimista: "Veo a Rodrigo en uno de los mejores momentos desde que ha salido de la lesión. A un gran nivel, con un físico muy importante, soportando los 90 minutos como lo ha hecho siempre y con una gran madurez. Estas lesiones te hacen más fuerte, y Rodrigo le ha venido bien desgraciadamente, porque le ha hecho madurar todavía más. Vamos a ver al mejor Rodrigo que hemos visto nunca de aquí en adelante".

¿Puede regresar Gavi?

También se refirió a Gavi y su proceso de recuperación: "Hemos hablado en varias ocasiones. Gavi es un futbolista muy especial, podemos esperarnos cualquier cosa, vamos a ver cómo evoluciona en este tiempo. Nos gustaría que estuviera con nosotros, eso sería que está perfectamente recuperado", señaló.

De la Fuente insistió en que la lista definitiva para el Mundial no está cerrada: "No cerramos la puerta a nadie, dos meses clave, veremos en mayo", apuntó.

¿Protege a Lamine Yamal?

En cuanto a Lamine Yamal, dejó claro el criterio de la selección: "Siempre somos sensibles, siempre priorizamos la salud del futbolista, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, estamos representando a la selección española. Tienen que jugar los que consideremos los mejores en cada momento. Sin hacer distinciones".

"Quizá sea el Mundial con más candidatos al título de la historia"

El técnico también subrayó la exigencia del próximo Mundial: "Quizá sea el Mundial con más candidatos al título de la historia. Inquietud (los jugadores), seguro, porque el primero que está inquieto soy yo. Me encuentro más excitado que últimamente, porque el foco es el Mundial. El lunes que nos reunimos, la presentación fue que ya estamos jugando el Mundial. Si yo no lo siento no lo puedo transmitir. Estoy excitadísimo, nerviosísimo, tensionado, con unas ganas fantásticas de llegar al Mundial. Es muy importante esta convocatoria, pero seguro que va a haber jugadores que no están aquí. Tienen que ser mejores de lo que son".

Por último, recordó la importancia de centrarse en la selección durante esta ventana: "En cuanto llegan a la selección piensan en la selección. Cuando están en sus clubes no quiero que tengan la sensación de que quiero inferir en nada, pero también les exijo que todos pensemos en modo selección. Ellos lo saben".

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