Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump vuelve a aplazar el ultimátum a Irán y asegura que las negociaciones van "muy bien"

A punto de cumplir un mes del conflicto, nueva madrugada de ataques cruzados en Oriente Medio mientras siguen los mensajes contradictorios desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado este jueves que aplaza diez días más, hasta el 6 de abril, el ultimátum lanzado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, e insiste en que las negociaciones "van muy bien". El propio Trump había reconocido horas antes sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque posteriormente defendió que Teherán "está deseando negociar".

Mientras públicamente Irán niega cualquier diálogo directo, fuentes próximas al régimen aseguran que ya ha respondido a la propuesta de paz de 15 puntos planteada por Estados Unidos. Teherán espera ahora una respuesta de Washington, en un proceso que se desarrolla con máxima opacidad. Trump, sin embargo, sostiene que en privado las autoridades iraníes reconocen el impacto del conflicto: "Admiten que esto ha sido un desastre para ello", afirmó durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El aplazamiento del ultimátum no implica una desescalada. Según ha avanzado The Wall Street Journal, el Pentágono estudia el envío de hasta 10.000 soldados terrestres adicionales a Oriente Medio para reforzar la presencia militar estadounidense y ampliar las opciones estratégicas de la Casa Blanca.

Nueva oleada de ataques

Sobre el terreno, la tensión no da tregua. Irán ha lanzado en la madrugada del viernes una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, en una ofensiva que ya suma más de 80 rondas de bombardeos desde el inicio de la guerra.

Según la Guardia Revolucionaria, los ataques han alcanzado objetivos estratégicos como depósitos de petróleo en Ashdod o bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Por su parte, Israel ha interceptado varios misiles sin que se hayan registrado víctimas.

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