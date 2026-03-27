GUERRA DE IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump vuelve a aplazar el ultimátum a Irán y asegura que las negociaciones van "muy bien"
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A punto de cumplir un mes del conflicto, nueva madrugada de ataques cruzados en Oriente Medio mientras siguen los mensajes contradictorios desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado este jueves que aplaza diez días más, hasta el 6 de abril, el ultimátum lanzado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, e insiste en que las negociaciones "van muy bien". El propio Trump había reconocido horas antes sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque posteriormente defendió que Teherán "está deseando negociar".
Mientras públicamente Irán niega cualquier diálogo directo, fuentes próximas al régimen aseguran que ya ha respondido a la propuesta de paz de 15 puntos planteada por Estados Unidos. Teherán espera ahora una respuesta de Washington, en un proceso que se desarrolla con máxima opacidad. Trump, sin embargo, sostiene que en privado las autoridades iraníes reconocen el impacto del conflicto: "Admiten que esto ha sido un desastre para ello", afirmó durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
El aplazamiento del ultimátum no implica una desescalada. Según ha avanzado The Wall Street Journal, el Pentágono estudia el envío de hasta 10.000 soldados terrestres adicionales a Oriente Medio para reforzar la presencia militar estadounidense y ampliar las opciones estratégicas de la Casa Blanca.
Nueva oleada de ataques
Sobre el terreno, la tensión no da tregua. Irán ha lanzado en la madrugada del viernes una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, en una ofensiva que ya suma más de 80 rondas de bombardeos desde el inicio de la guerra.
Según la Guardia Revolucionaria, los ataques han alcanzado objetivos estratégicos como depósitos de petróleo en Ashdod o bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Por su parte, Israel ha interceptado varios misiles sin que se hayan registrado víctimas.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Decenas de israelíes viven en el búnker de un centro comercial
Las tiendas de Dizengoff Center, uno de los centros comerciales más conocidos de Tel Aviv, mantienen sus puertas abiertas. Cuatro niveles bajo tierra, su aparcamiento alberga un refugio antiaéreo donde decenas de personas tienen su residencia desde hace casi un mes, detalla EFE.
Tal y como ha detallado Kochava, una mujer de 60 años, "vinieron el mismo día que empezó la guerra desde la tienda de campaña en la que vive junto a su marido y su hija".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Japón se prepara para levantar restricciones a las centrales eléctricas de carbón
Japón se prepara para flexibilizar las restricciones a las centrales eléctricas de carbón con el fin de mitigar los efectos de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.
Tal y como ha declarado un funcionario del Ministerio de Economía nipón, "dada la situación actual en Oriente Medio, que está afectando los precios del combustible, creemos que la incertidumbre con respecto a las futuras compras de GNL está aumentando".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel bombardea en Irán espacios para la producción de misiles balísticos
La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes". Así lo han detallado las fuerzas armadas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Nikkei baja un 0,43 % por las tecnológicas y la inestabilidad en Oriente Medio
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró en rojo este viernes, cediendo un 0,43% por la caída del sector de semiconductores y la prolongada inestabilidad en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cumple cuatro semanas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Muere un palestino tiroteado tras la reinstalación de un asentamiento ilegal en Jerusalén Este
El Ejército de Israel ha informado de la muerte de un residente de Jerusalén Este, en Cisjordania, en un tiroteo en el que otras tres personas han resultado heridas, después de que un grupo de israelíes reinstalara un asentamiento ilegal en propiedad privada de palestinos tras haber sido desalojado por los propios militares.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países "hostiles"
El Ministerio de Deportes iraní ha anunciado que prohíbe la presencia de selecciones nacionales y clubes deportivos de Irán en países considerados "hostiles" hasta nuevo aviso.
Las autoridades alegaron en su comunicado que esos país no pueden garantizar la seguridad de los atletas y miembros de los equipos iraníes en el contexto de la actual guerra contra Estados Unidos e Israel.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El brent cotiza casi sin variación después de que Trump retrasase los ataques a las centrales eléctricas iraníes
El petróleo brent para entrega en mayo cotiza casi plano este viernes, después de que Donald Trump anunciara que extiende hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá las centrales eléctricas.
Así, a las 6:00 horas de este viernes el brent descendía un 0,12% en el mercado de futuros de Londres. El brent ya cerró ayer a la baja, aunque durante toda la sesión registró fuertes subidas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Kuwait y Arabia Saudí reportan nuevos ataques en su territorio
Kuwait y Arabia Saudí notificaron nuevos ataques con drones sobre su territorio. Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, tal y como informó en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad'an Fadel, que también señaló que esas interceptaciones "se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial".
Por otra parte, el Ministerio de Defensa saudí también comunicó durante la noche varios ataques, todos ellos en la región oriental. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó al menos seis drones, según el recuento de los comunicados oficiales.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio
Estados Unidos contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio en plena guerra con Irán que incluirían tropas terrestres. Así lo ha detallado el diario The Wall Street Journal.
Dicho diario asegura que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya apuesta parece centrarse en negociar con Irán, sin que estas conversaciones hayan llegado a ninguna conclusión hasta la fecha.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Las autoridades iraníes denuncian dos ataques mortales en zonas residenciales
Las autoridades iraníes han informado de dos bombardeos contra áreas residenciales de Urmía, en la región de Azerbaiyán Occidental, donde se ha registrado un número indeterminado de víctimas y en Qom, a unos 150 kilómetros al sur de Teherán, donde el gobierno regional ha apuntado a al menos tres muertos.
Tal y como ha afirmado el responsable de seguridad del gobierno regional, Morteza Heydari, "se ha confirmado el fallecimiento de seis personas pero aún se desconoce el número de heridos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Dos buques de la naviera china Cosco comienzan a cruzar Ormuz para llegar a su país
Dos buques de la naviera estatal china Cosco Shipping comenzaron a cruzar el estrecho de Ormuz para regresar a su país, tan solo dos días después de que la compañía reanudase las reservas de contenedores con destino a varios países de la región, informa el diario digital privado Caixin.
Según ese medio, los buques 'Indian Ocean' y 'Arctic Ocean' navegaban hacia el exterior del estrecho tras quedarse "atrapados" dentro del golfo Pérsico, empleando el marcador 'China Owner' y transportando contenedores mayormente vacíos de carga.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel lanza nuevos ataques contra Teherán
El Ejército de Israel anunció esta madrugada nuevos ataques contra Teherán, la capital de Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un breve mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraron haber "completado una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán". Medios como la televisión catarí Al Jazeera y la agencia iraní Tasnim reportaron explosiones en la capital iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán podría dejar pasar barcos españoles por el estrecho de Ormuz
La posición del presidente Pedro Sánchez con la guerra sitúa a España como un país "no hostil" según Irán. Este país, con un comunicado a través de X, abre la puerta a permitir el paso de nuestros buques por Ormuz.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo:
A esta hora el barril de brent se encuentra por encima de los 100 dólares, concretamente a 101,023. Unos precios muy elevados que siguen repercutiendo en el bolsillo de todos
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump amplía su ultimátum
Trump amplía su ultimátum a Irán y establece una nueva fecha para reabrir el estrecho de Ormuz. Será el 6 de abril. El estadounidense le da así 10 dias más al régimen iraní, aunque asegura que Irán está colaborando. Mientras tanto Trump no cesa en sus amenazas. "Tienen la oportunidad de abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y trazar un nuevo camino. Ya veremos si quieren hacerlo. Si no, seremos su peor pesadilla", ha asegurado el mandatario.
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