Alarma Raphinha: el brasileño sustituido en el Brasil vs Francia por molestias musculares

Problemas para el Barcelona y Hansi Flick después de que Raphinha fuera sustituido este jueves durante el partido entre Brasil y Francia disputado en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos). Los de Deschamps se impusieron (1-2), con goles de Mbappé y Hugo Ekitike, pero el amistoso le puede salir caro al equipo azulgrana. Este viernes el delantero brasileño del Barça será sometido a pruebas para confirmar o descartar una lesión, justo antes de la parte clave de la temporada con LaLiga y la Champions en juego.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó Carlo Ancelotti, seleccionador brasileño.

"Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón y 'Vini' siempre es peligroso", señaló Ancelotti sobre la actuación de ambos ante Francia.

"Por el partido estoy satisfecho porque el equipo compitió, luchó con buenas jugadas... Por el resultado no tenemos que estar contentos", expresó el exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de la Canarinha.

Lo más probable es que Raphinha sea baja en el segundo partido que va a jugar Brasil en esta ventana internacional ante Croacia. la gran pregunta es si todo se quedará en una simple molestia por una carga muscular o si existe una lesión.