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La crisis energética golpea el día a día de más de 50.000 españoles en Asia

El cese del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ha afectado significativamente al continente asiático, que dependen en gran medida de las importaciones de Medio Oriente.

La crisis energética obliga a implementar restricciones en Asia.

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María Sáez
Publicado:

Los países asiáticos siguen sufriendo los estragos de la crisis energética y sus ciudadanos empiezan a notarlo incluso en sus rutinas. Son 54.434 los españoles residentes en Asia que viven las restricciones al consumo de combustibles en su día a día.

Filipinas ha abierto la veda, convirtiéndose en el primer país en declarar el estado de emergencia energética nacional el pasado martes. La escasez de suministro está desembocando en medidas extremas que se extienden cada vez por más países.

Asimismo, la autoridades de Corea del Sur han lanzado este miércoles una campaña nacional para el ahorro de la energía. Algunas de las medidas a implementar por sus ciudadanos van desde reducir el tiempo de duchas hasta cargar los teléfonos durante el día para ahorrar electricidad. Incluso, la situación se agrava en países como Tailandia y Vietnam, que comienzan a promover el teletrabajo para reducir el uso del automóvil, la reducción de las jornadas laborales o evitar el uso de ascensores.

El endurecimiento de las medidas en vistas a mantener en pie la economía frente a la crisis de Oriente Medio ha llevado a su vez a la salida a las calles de sus habitantes. En Pakistán y Filipinas, se suceden las protestas contra la subida de precios.

Sin embargo, ahorrar en la factura no es el único reto, ya que las aerolíneas de Vietnam, Filipinas, Australia y el Pacífico han anunciado una suspensión o reducción de sus vuelos.

Gran dependencia de Ormuz

Por el Estrecho de Ormuz transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. De entre todos los destinos a los que se dirigirían sus barriles, el continente asiático se convierte en el más vulnerable, dado que recibían casi un 80% de la mercancía que ha dejado de pasar por el Estrecho de Ormuz.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero bloqueó la única vía marítima que conectaba el golfo Pérsico con el océano Índico.

Las negociaciones entre Washington y Teherán siguen sucediéndose, aunque la normalidad en el continente tardaría meses en llegar incluso de reabrirse el estrecho de Ormuz.

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