La Iglesia carga contra el sistema tras la eutanasia de Noelia: "Hemos fallado como sociedad"

El obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, ha realizado una reflexión crítica tras el caso de Noelia, asegurando que "todos hemos fallado como sociedad" en la atención y protección de las personas más vulnerables, especialmente en el ámbito de la salud mental.

Fallos en la atención a la salud mental

Mazuelos considera que Noelia "no ha recibido la atención suficiente", señalando que su situación podría interpretarse como una llamada de atención ante un sistema que no ha sabido responder. El obispo muestra su sorpresa ante lo que califica como una paradoja: pese al avance actual en psicología y psiquiatría, "me pregunto si hace aguas" la capacidad de respuesta ante casos complejos.

En este sentido, advierte de que resulta preocupante que, en lugar de reforzar los cuidados, se planteen soluciones que impliquen "tirar la toalla", cuestionando así la capacidad del sistema sanitario para atender adecuadamente estos casos.

Críticas a la ley y a los médicos, los verdugos

El obispo también ha dirigido sus críticas hacia el marco legal vigente, asegurando que "la ley falla" cuando permite que situaciones de salud mental puedan derivar en decisiones irreversibles. En su opinión, se está otorgando a los médicos "un poder de verdugo" sin suficientes garantías, lo que considera una deriva peligrosa. Según afirma Mazuelos, el 90% de los médicos está en contra de estas prácticas, lo que refleja un profundo debate ético dentro del ámbito sanitario.

Uno de los puntos más contundentes de su intervención ha sido la advertencia sobre el futuro de la salud mental en relación con la eutanasia. El obispo plantea interrogantes sobre si este tipo de prácticas podrían extenderse a personas con trastornos mentales, algo que considera preocupante.

Asimismo, apunta a la existencia de posibles intereses económicos detrás de estas decisiones, mencionando el ahorro en gastos sanitarios y la implicación de compañías privadas como factores que, a su juicio, deben ser analizados con detenimiento.

Una sociedad individualista

Más allá de las críticas, Mazuelos ha puesto el foco en lo que considera un problema de fondo: el avance del individualismo en la sociedad. "No podemos decir que mi vida es mía y hago con ella lo que quiera”, afirma, subrayando que las personas “nos debemos unos a otros".

Desde esta perspectiva, reivindica el papel del Estado como garante de la vida y la protección de los más débiles. "La misión de un estado es proteger la vida de todos", insistiendo Mazuelos en que una sociedad verdaderamente humana no puede abandonar a quienes más necesitan más apoyo.

Finalmente, el obispo ha concluido con un mensaje de apoyo a la familia de Noelia, a quienes ha trasladado ánimo en estos momentos difíciles. Además, ha asegurado que continuará rezando por ella, confiando en que dios tenga misericordia.

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