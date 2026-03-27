Omaira Perdomo, tras la decisión del COI: "No nos pueden meter a todas en la misma cesta"

La nueva normativa del COI que solo permitirá competir en competiciones femeninas a mujeres biológicas sigue generando reacciones y opiniones. Omaira Perdomo, primera deportista trans en la élite del deporte femenino español al logar jugar en la máxima categoría del vóleibol, ha atendido a Noticias de la Mañana. En una entrevista con Manu Sánchez, la deportista canaria ha señalado que la decisión del Comité Olímpico Internacional no le sorprende.

"No estoy sorprendida, que quieres que te diga. Ante todo el movimiento que está habiendo últimamente, no me sorprende nada de lo que está saliendo últimamente", ha indicado Omaira Perdomo.

Respecto a la decisión del COI, que le impedirá estar en los JJOO de Los Ángeles 2028, la jugadora de vóleibol ha señalado que "siempre nos van a estar señalando a nosotras porque somos esa imagen de la sociedad que es más fácil poder señalar como enemigo".

"Aspirar a un sueño olímpico es algo muy grande. Yo, al menos, lo que trato siempre de aportar es mi visibilidad al haber pavimentado u camino para otras personas. Que no podamos divulgar nuestro mensaje y crear ese ambiente de aceptación sí es algo que me preocupa porque considero que esto es un camino que cada vez se está haciendo más grande para desacreditarnos y no darnos visibilidad en ningún tipo de ámbito, en este caso, en el deporte", reflexiona Omaira Perdomo.

Al ser preguntada por lo que ve detrás de esta decisión, Omaira es muy clara: "¿Qué veo? Un movimiento que se lleva construyendo desde hace mucho tiempo, no te voy a mentir".

"Se basa en señalarnos como enemigos, como personas que podemos... Directamente es fácil de señalarnos, porque al fin y al cabo el debate dentro del deporte con esta decisión del COI, también qué va a pasar con los hombres trans. Pero siempre nos van a estar señalando a nosotras porque somos esa imagen de la sociedad que es más fácil poder señalar como enemigo", añade la deportista trans canaria.

"Nos están metiendo a todas dentro de un paréntesis en el que no todas encajamos"

Sobre las bases de la decisión del COI, justificándose en el poder garantizar que haya igualdad en la competición, Omaira Perdomo asegura que "nos están metiendo a todas dentro de un paréntesis en el que no todas encajamos".

"Considero que a la hora de señalarnos nos están metiendo a todas dentro de un paréntesis en el que no todas encajamos. Yo, por ejemplo, llevo toda mi vida desarrollada como mujer y practicando el deporte como ellos y no encajo dentro de esos cánones. Si ahora me hace cualquier tipo de test, encajaría completamente todos porque empecé mi decisión muy joven, nunca me he desarrollado como tal. Y claro, que nos metan todas dentro de una misma cesta, cuando hay circunstancias de personas que tienen transición más tarde o que ha estado desarrollándose dentro de su deporte bajo el sexo de nacimiento y luego transiciona, no nos puedes meter a dentro a todas porque no todas estamos dentro de lo que están tratando de señalar. Igualmente te digo, soy la primera en este país y en ningún momento se me ha dado la visibilidad de ponerme a mí de imagen al frente, tal vez porque no entro dentro de los cánones de belleza que ellos quieren enseñar. Ed un caso muy complejo", explica Omaira Perdomo.

"Yo llevo desde 2027 jugando al volley y no he adulterado ningún tipo de liga, tengo una federación que me apoya y me da visibilidad. Pero claro, es mucho más fácil enseñar a una mujer intersex y ponerla en el foco de toda esta polémica, cuando es una persona intersex, no tiene nada que ver como la transexualidad", aclara la jugadora de vóleibol.

Muchos apuntan que tras la decisión del COI podría estar Donald Trump y el hecho de que los próximos Juegos Olímpicos se disputen en Los Ángeles, algo que Omaira Perdomo cree que es así.

"Tu mismo acabas de decirlo, Manu. Se celebra en Los Ángeles y lleva un año tratando de poner spots publicitarios para desacreditar a personas trans y señalarlos como enemigos, cuando hemos estado haciendo un movimiento durante montón de años y llevamos existiendo toda la vida. Y ahora se está poniendo en el foco, cuando se debería poner en el foco dentro del deporte otras muchísimas cosas como el acoso, la sexualización... Nos están señalando a nosotras, las mujeres trans que no ganamos competiciones ni estamos adulterando nada. Simplemente estamos tratando de vivir la vida que hemos decidido poder tener", concluye Omaira Perdomo.