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UTECA requiere a RTVE el cese de la comercialización publicitaria sin límites del Mundial de Estados Unidos

UTECA ha enviado un requerimiento formal a RTVE para que cese la comercialización de espacios publicitarios del Mundial de Fútbol 2026 a todo tipo de anunciantes.

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Beatriz García
Publicado:

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha remitido un requerimiento formal a RTVE en el que le exige el cese inmediato de la comercialización de espacios publicitarios del Mundial de Fútbol de 2026 a todo tipo de anunciantes. Según la asociación, esta práctica constituye "una acción comercial ilegal y constitutiva de competencia desleal".

UTECA denuncia que la corporación pública está ofreciendo espacios publicitarios del torneo sin restringirse a los patrocinadores oficiales, algo que, a su juicio, vulnera la normativa vigente. En este sentido, insta a RTVE a cumplir con la ley de financiación de 2009 y a limitar su oferta comercial exclusivamente a los patrocinadores oficiales del Mundial que forman parte indivisible de los derechos de retransmisión adquiridos.

La asociación recuerda que el artículo 7.2.b de dicha ley solo permite la comercialización publicitaria en contenidos deportivos con contrato de patrocinio incorporado en el origen u otras formas de comunicación comercial asociadas a dichos patrocinios. Por ello, considera que RTVE no puede desarrollar acciones comerciales adicionales ni captar anunciantes fuera de ese marco.

Además de una posible infracción de la ley de financiación, UTECA sostiene que es también ilegal "por constituir una vulneración de la legislación reguladora de la competencia desleal de 1991, realizada en detrimento de los competidores privados, que ven indebidamente mermada la demanda de espacios publicitarios, y también en detrimento del correcto funcionamiento del mercado y de los intereses generales".

Ante esta situación, la asociación advierte de que, si RTVE no retira su propuesta comercial, cesa la comercialización del Mundial a anunciantes no oficiales y rescinde los acuerdos ya firmados en este sentido, iniciará acciones legales. En concreto, UTECA plantea la posibilidad de presentar una demanda por competencia desleal y pedirá al juez que ordene que su oferta comercial se dirija únicamente a los patrocinadores oficiales.

En su escrito, UTECA subraya que "estas infracciones son aún más graves" teniendo en cuenta que la CRTVE es una sociedad mercantil "con un régimen privilegiado de financiación", que incluye fondos de los Presupuestos Generales del Estado, aportaciones extraordinarias del Gobierno y las propias aportaciones de los operadores de televisión privados a las que están obligados por la ley de financiación de RTVE que acordó la retirada de la publicidad de los canales públicos.

Según la organización, este modelo de financiación permite a RTVE afrontar importantes inversiones en contenidos, tanto en programas de entretenimiento en horario de máxima audiencia como en la adquisición de grandes eventos deportivos. Como ejemplo, destaca el caso del Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y cuyos derechos de retransmisión han supuesto un desembolso de 55 millones de euros por parte de la corporación pública.

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