Joan García: "Para nada es un mano a mano con Unai Simón"

Joan García es la gran novedad en la concentración de la selección española, uno de los nombres propios de la última lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Serbia y Egipto. El portero del Barcelona comparte concentración con Unai Simón, David Raya y Alex Remiro, algo que no suele ser habitual porque normalmente solo suelen ser llamados tres guardametas. El debate sobre quién debe ser el portero titular en la portería nacional ya está abierto, aunque Joan García ha aclarado que "para nada" es un mano a mano entre Unai Simón y él.

"Para nada (es un mano a mano). Creo que estamos cuatro porterazos y cada uno puede intentar dar lo mejor de sí, ya no solo en el campo, también en la convivencia. Aquí no hay manos a manos ni nada", señaló en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

"En año de Mundial, el seleccionador tiene que intentar elegir a los mejores, así que cuanto más nos vea o nos conozca, más argumentos tendrá para tomar su decisión", indicó el portero de Sallent de Llobregat.

"Es más cosa vuestra, cosa de la gente. Nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol, en dar lo mejor de nosotros, y después el que decide, por mucho que se hable, es el seleccionador. Hay que estar un poco aislado de todo eso e intentar dar lo mejor en el campo, que al final es lo que importa", reflexionó el portero de 24 años.

"Unai es un tipazo, es un crack"

Sobre sus tres compañeros bajo palos, el guardameta del Barcelona aseguró que son "unas personas increíbles".

"En un portero es muy importante transmitir calma y tranquilidad, y Unai lo hace. Unai es un tipazo, es un crack. Me ha dado la bienvenida y me ha dicho que me sintiera lo más a gusto posible, porque ellos también tuvieron su primera vez de venir a selección. Estoy muy contento de cómo me han recibido, y con mucha ilusión", desveló Joan García.

"Me gusta David Raya, creo que está haciendo un temporada increíble. Su juego de pies es muy bueno. Es un portero muy valiente que intenta ayudar siempre en todo lo que puede el equipo", indicó Joan García.

"Me gusta mucho. Entre otras muchas cosas, creo que es muy rápido bajo palos, de reflejos es rapidísimo. Tiene un juego de pies muy bueno", apuntó sobre Alex Remiro.

"El fútbol es así, no pueden jugar 25. Yo estoy encantado de estar aquí, con muchas ganas de compartir tiempo con los compañeros, con mucha ilusión. Voy a intentar ponérselo difícil al seleccionador, pero más allá de eso, debo entrenar lo mejor posible, tener una buena convivencia con todos y que tenga dolor de cabeza el seleccionador. Me ha dado la bienvenida, me ha dicho que está contento de verme otra vez. Y que disfrute mucho de estos días, sobre todo", se sinceró Joan García.

Tengo muchas cosas que aprender y mejorar"

El portero catalán se mostró "contento" con su llegada a la selección española.

"Tenía ganas de conocer a todos. Prácticamente desde la Sub-16 he ido quemando etapas aquí en la selección. Con muchos había coincidido, pero hacía tiempo que no los veía y me hacía ilusión. Cuando tienes tantos conocidos, la adaptación y el sentirte cómodo es mucho más fácil", confesó Joan García.

El portero azulgrana aseguró que se define como un portero "valiente".

"Me considero o quiero ser un portero valiente, que intenta ayudar siempre al equipo en todo lo que necesite el equipo, ya sea con el juego de pies, ya sea con estar adelantado para cortar pases, balones aéreos, evidentemente en portería, parar. También soy consciente de que tengo que mejorar mucho, tengo 24 años. Tengo muchas cosas que aprender, que mejorar, y en eso me centro, en mejorar día a día, en corregir pequeñas cosas que vas viendo en los partidos. Poco a poco me voy sintiendo más cómodo también en otras facetas en las que a lo mejor no estaba acostumbrado", expresó Joan García.