Fernando Alonso y su reciente paternidad: "Tanto la mamá como el bebé están bien. Un momento super feliz"

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que acaba de ser padre, declaró en el circuito de Suzuka, después del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que "todo salió bien" y que "tanto la mamá, como el bebé están bien".

"Estoy bien, con algo de 'jet lag', porque acabo de llegar esta misma mañana a Suzuka. Hemos hecho las FP2 ahora y en unas horitas a dormir, que me he saltado la noche europea", comentó el doble campeón mundial asturiano al canal de televisión Dazn este viernes en Suzuka.

"Nunca te imaginas nada en particular. Todo viene como viene, con un poco de estrés y preocupación de que todo salga bien. Afortunadamente salió bien, tanto la mamá como el bebé. Muy contento, un momento super feliz, muy especial", apuntó el bicampeón de Fórmula 1 en referencia al nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez.

Alonso, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, hizo referencia a los graves problemas que están teniendo con el motor Hoda, admitiendo que atraviesan "un momento difícil" y hay que "apoyarles"

"Es la carrera de casa para Honda. En un momento difícil como el que estamos atravesando, hay que estar aquí, hay que apoyarles y ojalá acabar la carrera por primera vez este año, completar todas las vueltas es el objetivo", señaló Fernando Alonso.

El asturiano ha firmado dos de sus 32 triunfos en la Fórmula 1 en Japón: la primera en 2006, en el trazado de Suzuka; y la segunda, en 2008 en Fuji.

Osar Piastri, el más rápido en los L2 de Suzuka

El australiano Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.

En su mejor vuelta, Piastri cubrió los 5.807 metros de la legendaria pista nipona en un minuto, 30 segundos y 133 milésimas, 92 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace dos domingos en China y segundo en la general del campeonato.

El otro Mercedes, el del inglés George Russell -líder del Mundial- marcó, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando, el tercer crono de la sesión, a 205 milésimas de Piastri.

Carlos Sainz (Williams), que fue decimotercero en los L2 del GP de Japón, apuntó que este viernes "fue difícil sacarle todo el partido al coche".

"Hoy fue difícil sacarle todo el partido al coche, pero tuvimos un ritmo decente en las tandas cortas durante el segundo entrenamiento libre", comentó Sainz.

"Parecemos que somos más competitivos a una vuelta, pero tenemos problemas con el ritmo de carrera en las tandas con mucha carga de combustible. Hoy por la noche analizaremos qué podemos cambiar en la puesta a punto para mejorar el rendimiento y esperamos progresar antes de la calificación", señaló el piloto madrileño.