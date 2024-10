Javier Tebas responde a Topuria: "Soy más difícil de tumbar que organizar el Clásico a la hora que todo el mundo quiere"

El próximo sábado van a coincidir prácticamente en horario dos de los eventos deportivos más esperados de los últimos meses: el Clásico y la pelea entre Ilia Topuria y Max Holloway con el cinturón del peso pluma de la UFC en juego. Muchos son los amantes del deporte que han mostrado su disconformidad con que LaLiga fijará el horario del Real Madrid - Barcelona el sábado 26 de octubre a las 21:00 horas. A este respecto se le ha preguntado al peleador hispano-georgiano en la rueda de prensa oficial del evento UFC 308 en Abu Dhabi.

"Primero, antes de decir lo que tienen que hacer, a ver si me he equivocado y en vez de tener que noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable que quien puso ese partido en la misma hora y el mismo día que mi combate, cuando eso se sabía hace un par de meses. ¿Javier Tebas? Bueno, pues vamos a por Javier Tebas, es el próximo", ha bromeado Topuria.

"¿A la afición española? Gracias por el apoyo, tampoco les voy a decir que no vean el partido. A mí me duele que a los amantes del deporte no les hayan dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos. Que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo", ha señalado el campeón del peso pluma de la UFC.

Tebas responde a Topuria: "No sabía que me tenías en tus planes de knockouts"

Esas palabras del luchador hispano-georgiano no han tardado en tener respuesta por parte de Javier Tebas. El presidente de LaLiga ha bromeado a la hora de recoger el guante lanzado por Ilia Topuria, asegurando es más complicado tumbarle que organizar el Clásico en un horario que guste a todo el mundo.

"No sabía que me tenías en tus planes de knockouts! Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar ELCLÁSICO a la hora que todo el mundo quiere. 😜 Pero a Max Holloway dale con todo!", ha ironizado Tebas, mostrando su apoyo a Ilia Topuria.

Horario del Clásico y el combate de Ilia Topuria

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona comenzará este sábado 26 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular), por lo que terminará al filo de las once de la noche. Mientras, el combate entre Ilia Topuria y Max Holloway está programado como el evento estelar de la UFC 308 y, pese a no existir una hora exacta de comienzo, se calcula, siempre en función del resto de combates, que podría comenzar sobre las 23:00 horas.

Muchos son los usuarios que han respondido a Javier Tebas tras su publicación, algunos recordándole que en los últimos años elClásicoo se ha jugado varias veces a las 16:00 horas y que esta vez se ha colocado a las 21:00 horas cuando pelea Ilia Topuria.

"LLevas 10 años poniéndolo a las 4 de la tarde todos los años y justo cuando hay algo en ese horario a la altura lo pones justo al contrario, parece que te empeñas en dar por culo" o "Llevas poniendo el clásico a las 16:15 no sé cuantos años y este año vas y lo ponéis a las 21:00 no tenéis vergüenza ninguna..." han sido algunas de las respuestas al presidente de LaLiga.

