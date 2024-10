Topuria sobre la coincidencia de su pelea con el Clásico: "A ver si tengo que noquear al responsable..."

Ilia Topuria buscará este sábado agrandar su leyenda en la Ultimate Fighting Championship afrontando su primera defensa como campeón del peso pluma ante Max Holloway, uno de los peleadores más míticos de la división y de la UFC. El combate será el evento estelar de la UFC308, que se celebrará en en el Etihad Arena de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). El problema, para los aficionados españoles, ha surgido por la coincidencia horaria entre el Clásico del Bernabéu y la pelea. El luchador hispano-georgiano bromeó sobre este hecho en la rueda de prensa oficial previa a la pelea.

"Primero, antes de decir lo que tienen que hacer, a ver si me he equivocado y en vez de tener que noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable que quien puso ese partido en la misma hora y el mismo día que mi combate, cuando eso se sabía hace un par de meses. ¿Javier Tebas? Bueno, pues vamos a por Javier Tebas, el próximo", señaló Topuria.

"¿A la afición española? Gracias por el apoyo, tampoco les voy a decir que no vean el partido. A mí me duele que a los amantes del deporte no les hayan dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos. Que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo", indicó el campeón del peso pluma.

Ilia Topuria también se refirió al reto que le ha lanzado a Holloway para intercambiar golpes en los primeros diez segundos de la pelea.

"¿Ya se está rajando? Si se planta, está noqueado. Si yo fuera otro tipo de peleador, Yair Rodríguez o Brian Ortega, él querría plantarse los primeros 10 segundos. Lo único que le hace relevante es el BMF que ni siquiera lo pone en juego. Yo soy el que pone en riesgo las cosas, el cinturón en el medio. El que corre el riesgo soy yo. ¿Por qué no quiere hacerlo? Nunca le he preguntado si lo merezco o no. Si quiere estar conmigo en el centro, está bien, que pruebe que es el verdadero BMF. Si no encontraré otra manera de arrancarle la cabeza", apuntó Topuria.

El hispano-Georgina también respondió a Max, después de que este le tachara de ser un imitador de Conor McGregor.

"Es un mequetrefe. ¿Por qué no habla de lo que se tiene que hablar? De la pelea. Porque no ve ningún fallo en mí. Sabe que soy mucho mejor que él. Va a por algo como Conor. Ve que soy mucho mejor que él. Que se presente el sábado y le cerraré la boca", señaló 'El Matador'-

"Es el mismo Max Holloway que hemos visto desde 2020, buen pegador, con mucha paciencia, pero ya está. No he visto ninguna evolución en su juego. Es un mequetrefe, por qué no habla de la pelea. No ve ningún fallo en mí, sabe que soy mucho mejor que él. Ahora tiene que salir con algo como Conor, que decía que no era español. Como soy mejor peleador que ellos se dedican a eso", explicó Topuria.

"Mi próxima pelea seguro que tiene que ser en Madrid. Me preguntan qué quiero conseguir o con qué sueño. Y mi sueño es ser campeón de tres categorías. ¿Mi confianza? El trabajo duro que hago. No es nada personal, siempre hay respeto. Tengo todo el respeto por Max. Es un peleador genial, ha conseguido muchas cosas. He sido un fan de él. He seguido su carrera. Ha sido un buen ejemplo para mí, pero ahora es mi turno de ser un ejemplo para las siguientes generaciones", añadió el campeón del peso pluma de la UFC.

"Holloway no es solo un buen boxeador, no es el mejor boxeador de la UFC. Tiene mucha experiencia y es inteligente en el octágono. El sábado sentirá algo que no sentido con nadie, la presión conmigo va a ser diferente. Dejemos que la gente decida quién es el mejor boxeador de la UFC", concluyó Ilia Topuria.

