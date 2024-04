Insultos racistas contra Nico Williams en el Metropolitano: "Escuché sonidos de mono"

LaLiga denunciará este lunes ante el Fiscal Delegado de delitos de Odio de Madrid los cánticos racistas vertidos sobre el jugador del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams, en el estadio Metropolitano durante el partido de su equipo frente al Atlético de Madrid.

Nico Williams explicó tras el encuentro que escuchó "sonidos de mono" procedentes de la grada cuando fue a lanzar un córner al borde del minuto 40 y lamentó que "no es normal que todavía insulten por tu tono de piel". "Gente tonta hay en todas partes", remarcó.

"La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando"

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", dijo en declaraciones a Dazn Nico Williams, que tras escuchar esos sonidos celebró su gol posterior con "un poco de rabia".

"No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel", dijo el internacional español, que lamentó la derrota de su equipo: "Teníamos mucha ilusión, muchas ganas, queríamos los tres puntos, no ha podido ser y a seguir trabajando. La temporada ha sido buena y vamos a remar hasta el final".

El responsable ya ha sido identificado

La Policía ya ha identificado al responsable de ese incidente en el Metropolitano.

El encuentro siguió después con el desarrollo del juego, sin más interrupciones, hasta el descanso. "Nico Williams habla en el campo", publicó el Athletic en sus redes sociales tras los insultos recibidos por su jugador.

"El Atlético está en contra de cualquier acto de racismo o de odio", escribió la entidad madrileña en sus redes sociales. Koke, capitán colchonero, también mostró su apoyo al delantero del club vasco nada más acabar el encuentro: "Estas cosas no deben pasar en ningún sitio y tiene todo mi apoyo", apuntó.

Su hermano, Iñaki, arropó a su hermano, mostrándose muy dolido: "Hay que silbar a quien insulta, no a la víctima", lamentó. "Basta ya de racismo. Me da pena que tengamos que salir a dar estos mensajes. Es momento de alzar la voz y acabar con esto. No se puede tolerar. Somos un ejemplo para los niños. Venimos al campo a disfrutar, a hacer disfrutar. Esa debe ser la esencia del fútbol", afirmó el internacional con Ghana.

Hoy Vinícius Jr, jugador del Real Madrid, también se ha solidarizado con el futbolista del Athletic con un mensaje en X que apunta a LaLiga: "¿Hastá cuándo?".

En lo meramente deportivo, el Atlético de Madrid solventó con victoria su duelo contra el Athletic Club, al que derrotó por 3-1 con los goles de Rodrigo de Paul, Ángel Correa y Unai Simón en propia puerta para relanzarse en la carrera por la clasificación para la Champions League, en la que suma seis puntos más que el equipo bilbaíno a falta de cinco jornadas.

