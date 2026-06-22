Muere David Horrillo, futbolista y profesor sevillano, a los 32 años tras una larga enfermedad

El fútbol sevillano está de luto por la muerte de David Horrillo. El centrocampista, de 32 años, ha fallecido después de una larga lucha contra una enfermedad que combatió durante los últimos dos años, según ha comunicado este lunes su familia a través de las redes sociales.

"¡Hoy la última publicación va por ti! David ya descansa después de dos años de lucha infinita contra la enfermedad. Has sido todo un ejemplo, has luchado de manera incansable cada uno de los días desde aquel 5 de julio de 2024", escribió su entorno más cercano en un emotivo mensaje de despedida.

La familia quiso destacar la fortaleza con la que afrontó todo el proceso y el legado humano que deja tras de sí: "Tu generosidad, por tu lucha, por tu resiliencia, y por cada lección de vida que nos has ido dando a lo largo de este camino. Nos acompañarás siempre. Tu hijo y yo te queremos. Tu familia te quiere".

Un referente dentro y fuera del campo

La noticia ha provocado una enorme conmoción en el fútbol modesto sevillano, donde David Horrillo dejó una profunda huella durante su carrera deportiva. Uno de los clubes que más rápidamente reaccionó fue la UD Tomares, donde militó durante su trayectoria.

"Lamentamos comunicar que nuestro ex jugador David Horrillo ya descansa tras una larga lucha con la enfermedad. Has sido un ejemplo de superación y resiliencia. Te vas, pero a la vez te quedas para siempre en nuestra memoria. Descansa en paz David".

También el Castilleja CF se sumó a las muestras de cariño: "Día triste para la familia del Castilleja CF. Hoy nos ha dejado David Horrillo quién fuese jugador nuestro 2 temporadas. Has sido un grandísimo ejemplo de superación, lucha y constancia durante estos años de triste enfermedad".

Reconocido también como docente

Más allá del fútbol, David Horrillo era una figura muy conocida en el ámbito educativo. Su trabajo como profesor le llevó a ser reconocido en varias ocasiones en los Premios Educa Abanca, que distinguen a los mejores docentes de España: en 2023 fue considerado el tercer mejor valorado del país dentro de estos prestigiosos galardones.

Su fallecimiento deja una profunda huella tanto en el deporte sevillano como en la comunidad educativa, donde era admirado por su vocación, compromiso y calidad humana.

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