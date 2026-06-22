Vicente Solivella y el ejemplo de que hacer kitesurf con 90 años es posible: "Me dicen que quieren ser como yo"

La de Vicente Solivella es una de esas historias que despiertan las ganas de vivir, porque detrás de su cometa hay un hombre de nada más y nada menos que 90 años.

El deporte siempre ha sido su motor, y viendo lo que hace, como lo hace y a con su edad, prácticamente todos firmarían llegar a esos años con tanta vitalidad.

90 años de deporte: primero bicicleta y desde los 36 años... kitesurf

Vicente tiene la misma rutina todos los días, coge la tabla y se lanza al mar, a sus 90 años puede decir que el deporte le ha acompañado durante toda su vida. Empezó con la bicicleta y a los 36 años descubrió el kitesurf.

Prepara su propio material

"No tengo límites, lo haré mejor o peor pero lo intento siempre, hasta que no lo domino no paro", nos cuenta. Él mismo fabrica parte del material con el que se lanza al mar: "Lo lijo, lo preparo y luego lo pinto, el mío es amarillo porque es el color que más se ve en el mar".

"Para mí el mar es lo máximo"

El mar es donde mejor se siente: "Soy muy feliz ahí, para mí es lo máximo". En la playa ya es un ejemplo para muchos de los que le ven: "Me dicen 'Vicente cuando sea mayor quiero ser como tú'". Lógicamente, sus ganas de seguir siguen intactas, y es que no hay más que verle disfrutar en el mar con su tabla: "Lo dejaré cuando me muera". Mientras el cuerpo le aguante seguirá haciendo lo que más le gusta.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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