Impiden a un niño de cinco años entrar en Montilivi con la camiseta del Espanyol

Un vídeo sobre un hecho ocurrido el pasado sábado en los exteriores el estadio de Montilivi, antes del partido Girona - Espanyol, ha generado una ola de indignación y decenas de comentarios en protesta por lo ocurrido con un niño de cinco años y aficionado del conjunto perico. Y es que en el vídeo, grabado por el abuelo del pequeño y que acompañaba al niño al partido, se puede ver como la seguridad del campo obliga al chaval a quitarse la camiseta del Espanyol para poder entrar al estadio.

"Me sabe muy mal, caballero", se puede escuchar al encargado de seguridad justificando la medida. El abuelo del pequeño no esconde su enfado y asegura con ironía e indignación: "Un niño de cinco años terriblemente peligroso, vamos a morir todos".

"El bebé se ha tenido que quitar la camiseta porque dicen que con la del camiseta del Espanyol no podemos entrar. Un niño de cinco años terriblemente peligroso, vamos a morir todos", se escucha decir al abuelo del niño.

Pese a que en algunas noticias se informa que es el padre quien acompaña al pequeño, el padre del niño de cinco años ha explicado a Antena 3 Noticias que el suceso ocurrió en compañía del abuelo del pequeño de cinco años.

En los comentarios al vídeo, la mayoría de aficionados lamentan que no se pueda entrar a un estadio con cualquier camiseta

"Que pena, me parece lamentable esto sobre cualquier camiseta, se tiene que ser libre poder ir a los estadios cada uno con sus colores, con respeto siempre", "el fútbol es ir con la camiseta del equipo que seas, con respeto y educación, pero quitar la camiseta a un crío o a un adulto para entrar al Estadio es de TERCERMUNDISTA, @GironaFC vergüenza os debería de dar, pero se ve que no la tenéis @Tebasjavier está es una LIGA DE MIERDA" o "¿Estamos locos o qué? Que es un niño con una camiseta del Espanyol, no un terrorista de Al Qaeda", son algunos de los comentarios al vídeo.

