Una madre irrumpe en un partido de alevines en Granada y propina una bofetada al árbitro

Una vez más la violencia ha hecho acto de presencia en el fútbol amateur, en concreto, en un partido de alevines entre el CF Alhendín y CD Español Albolote, en el campo de fútbol del Alhendín (Granada). En las imágenes difundidas en la cuenta de 'X' de Marca Granada se puede ver como una mujer salta al campo y propina una bofetada al árbitro del encuentro.

Los hechos ocurrieron el sábado después de que el colegiado, como informa Radio Marca, decretase el final del partido, con victoria (4-2) para el CF Alhendín. Fue ese el momento en el que una medra del equipo visitante saltó al campo y abofeteó al colegiado, un hecho que ha sido condenado de forma rotunda por el CD Español Albolote en sus redes sociales.

"El CD Español Albolote condena rotundamente cualquier acto de violencia en los campos de fútbol, especialmente aquellos dirigidos hacia los árbitros y otros agentes implicados en nuestro deporte. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de situaciones lamentables que atentan contra los valores que el fútbol debe promover: respeto, deportividad y convivencia", señala el CD Español Albolote en su cuenta de Instagram.

"Como institución comprometida con el desarrollo de nuestro deporte y su impacto positivo en la sociedad, no podemos tolerar que estos comportamientos empañen lo que debe ser una celebración de esfuerzo, talento y unión. Los árbitros, entrenadores, jugadores y demás agentes del fútbol merecen trabajar en un entorno seguro y respetuoso, libre de amenazas o agresiones. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación en valores dentro y fuera del campo. El fútbol no es solo un deporte, es una herramienta para transmitir enseñanzas de vida, y como tal, no puede permitirse ser un espacio donde la violencia tenga cabida", añade el comunicado del CD Español Albolote.

"Desde el CD Español Albolote, hacemos un llamamiento a todos los estamentos del fútbol, incluidos nuestros aficionados, jugadores y familias, para que trabajemos juntos en la erradicación de este tipo de conductas. Asimismo, nuestro club se ha reunido de urgencia para tomar las medidas de manera contundente en base a los hechos acontecidos y apoyamos cualquier medida que las autoridades adopten para sancionar, castigar y prevenir estos actos. Por un fútbol que inspire, una afición que respete y un deporte que una, decimos: NO A LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL", concluye el comunicado del CD Español Albolote.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com