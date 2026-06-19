La imagen más dura de lo que va de Mundial: Ismaël Koné se fractura la pierna ante Qatar

Canadá goleó (6-0) a Qatar en la segunda jornada del Grupo B y ya lidera -con 4 puntos- junto a Suiza, que también superó con claridad (4-1) a Bosnia. Pero la goleada de los canadienses, uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo, fue amarga por la grave lesión de Ismaël Koné, quien se fracturó su pierna izquierda en una jugada con Assim Madibo.

Fue en el minuto 52, cuando Canadá ya mandaba por 3-0 en el marcador. l jugador del Sassuolo resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con Assim Madibo, quien a continuación fue expulsado tras quedar muy conmocionado por la gravedad de la lesión del jugador canadiense.

El BC Stadium de Vancouver enmudeció durante varios minutos e Ismaël Koné tuvo que ser retirado en camilla del césped. A la espera de concluyentes exámenes médicos, y vistas las imágenes de la televisión, las consecuencias para el jugador de 24 años sugieren hasta una fractura en la pierna izquierda.

Tras el choque con Madibo y la caída aparatosa de Koné, la pierna se observa desencajada, lo que provoca la alarma de sus compañeros el llamado al árbitro Cristian Garay, quien no dudó en mostrar la cartulina roja. El delantero Jonathan David lloraba mientras Koné era conducido en una camilla. Koné saludó a los más de 52.000 hinchas que le ovacionaban y llegó a ser consolado por Lopetegui, en tanto que Madibo, visiblemente afectado, también era tranquilizado por algunos jugadores canadienses.

La bonita dedicatoria de Nathan Saliba a Koné en el cuarto gol

Nathan Saliba anotó el cuarto gol de Canadá minutos después de la grave lesión de Ismaël Koné y le dedicó el tanto a su compañero, un bonito gesto que fue muy aplaudido por la grada presente en el estadio.

A la espera de pruebas médicas, a Ismaël Koné se le ha terminado el Mundial y habrá que estar atentos para conocer el alcance exacto de la grave lesión que sufrió ante Qatar.