Los jugadores noruegos, acusados de neonazis y machistas en el Mundial 2026

De cara al Mundial de 2026, la Federación Noruega de Fútbol pensó que era una buena idea que sus jugadores se vistieran de vikingos para una sesión fotográfica. A los futbolistas no les dijeron nada. Les contaron que iban a participar en una barbacoa y, después, en la tradicional foto de equipo. Sin embargo, lo que se encontraron fueron sillas de maquillaje y vestimentas de época preparadas para la ocasión. El resultado, para el centrocampista Patrick Berg, fue positivo: "Es una foto muy chula".

"Es una foto muy chula"

Una opinión que no comparten algunos sectores de la sociedad noruega, para los que la imagen tiene connotaciones neonazis y machistas, algo que Berg rechaza: "A muchos noruegos les ha gustado y también en el resto del mundo".

La totalidad de los futbolistas del combinado noruego se alinean en este sentido. Incluso han bromeado sobre quién es el más vikingo de todos ellos y el ganador ha sido el delantero del Manchester City Erling Braut Haaland. "Su pelo largo es insuperable", añade el defensa Fredrik André Bjørkan.

Los jugadores noruegos han sido acusados de neonazis y machistas

Entre los aficionados no hay dudas sobre de qué lado están. En todos los escenarios han mostrado su apoyo a la selección. El grito y el gesto de remar se repiten entre los seguidores noruegos dentro y fuera de los estadios, como si estuvieran a bordo de un drakkar, la clásica embarcación vikinga.

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