Monumental Pogacar: conquista su quinto Giro de Lombardía consecutivo e iguala otro récord de Merckx

Tadej Pogacar (UAE) ha firmado este sábado la enésima exhibición de su carrera con su quinta victoria consecutiva en el último monumento del año, 'Il Lombardía'. El esloveno se impuso en la 'Clásica de las hojas muertas' con un ataque a falta de 37 kilómetros que le coloca como el máximo ganador de esta prueba, igualando al italiano Fausto Coppi.

Pogacar es un caníbal en color. Nadie había ganado antes que él cuatro veces este monumento lombardo... y ya suma cinco seguidos. Superó así al italiano Alfredo Binda y se colocó en lo más alto de ganadores junto a Coppi, que consiguió levantar los brazos cinco veces entre 1946 y 1954.

Podio en los 5 monumentos el mismo año

Es, además, el primer ciclista en subir al podio en los 5 monumentos en una misma temporada. Sumó a su estelar 2025 la última clásica de la temporada, su tercera del año: la 119ª edición del recorrido entre Como y Bérgamo de 241 kilómetros con 4.400 metros de desnivel acumulado.

Antes, esta misma temporada, celebró éxitos en la Strade Bianche, el Tour de Flandes, la Flecha Valona, el Lieja-Bastoña-Lieja, la Critérium del Dauphiné, el Tour de Francia, el Campeonato Mundial en Ruta, el Campeonato Europeo en Ruta y la Tres Valles Varesinos.

Hoy ha parado el crono en 5 horas, 45 minutos y 53 segundos, después de una carrera sin misterio. Terminó solo, dándose un baño de masas ante el público bergamasco, que recibió a uno de los ciclistas más brillantes de todos los tiempos con casi dos minutos de ventaja respecto al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) y más de tres sobre el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling), que completaron el podio.

Algo que nadie lograba desde Merckx

A sus de 27 años ha conseguido algo que nadie lograba desde el belga Eddy Merckx en 1970: conquistar tres monumentos de las cinco clásicas más importantes del ciclismo mundial en una misma temporada; ya había vencido este 2025 en el Tour de Flandes y en la Lieja-Bastoña-Lieja. Es el tercer ciclista con más triunfos en las clásicas monumentales, a solo uno del belga Roger de Vlaeminck (11) y a nueve del 'Caníbal' (19).

Solo el neerlandés Mathieu van der Poel, que ganó la Milán-San Remo y la París-Roubaix, evitó su triunfo en todos los monumentos del año, aunque ha conseguido subirse al podio en cada uno de ellos; tercero en la Milán-San Remo y segundo en la París-Roubaix-. Todo en un 2025 en el que se ha coronado en las pruebas en ruta del Mundial y del Europeo, así como en el Tour de Francia, entre otros.

Ataque en el último ascenso a 37 km

En el Giro de Lombardía Pogi ha cumplido hoy con su condición de favorito sin remordimientos. Esperó el momento adecuado para lanzar su ataque. En el último ascenso... y con 37 km de margen. Como si compitiera contra niños. Con la seguridad de quien se sabe superior, de quien se sabe triunfador antes de la primera pedalada.

No hubo opciones para el resto y se coronó en solitario, algo que no por habitual es menos increíble. Quinto 'Il Lombardía' en su palmarés. Cinco consecutivos. El que más tiene junto a Coppi. Tercer monumento en su poder en una misma temporada. Y otra exhibición más para el recuerdo... ¿del mejor de la historia?

