El homenaje de la selección iraní a las niñas asesinadas en el ataque a una escuela en Minab

La selección de fútbol de Irán ha rendido un sentido homenaje a las niñas que murieron el pasado 28 de febrero en el bombardeo a una escuela femenina en Minab (sur del país persa) durante un ataque de Estados Unidos e Israel que dejó más de un centenar de víctimas, antes de enfrentarse a Nigeria en un partido amistoso.

Los jugadores del combinado iraní saltaron al campo con mochilas infantiles de color rosa y las sujetaron frente a su pecho mientras por la megafonía sonaba el himno del país, en un gesto de recuerdo a las niñas que perdieron la vida. El momento ha sido compartido en redes sociales la Embajada de Irán en España.

Triunfo de Nigeria por 1-2

El partido, disputado en el estadio Corendon Airlines Park de Antalya (Turquía), terminó con triunfo de Nigeria (1-2), que se impuso gracias a los goles de Moses Simon y Akor Adams.

Con un disparo raso a los seis minutos de partido abrió la lata el delantero del Paris FC para poner por delante a las Super-Águilas, que ampliaron la ventaja con un tanto del futbolista del Sevilla tras recibir un balón en profundidad.

Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, acortó distancias al aprovechar un rechace dentro del área pequeña, pero la reacción del conjunto asiático no tuvo más recompensa en el marcador.

La derrota supone un nuevo tropiezo para Irán en su complicado camino hacia el Mundial 2026; perdieron también ante Rusia (2-1) y empataron antes sin goles contra Cabo Verde y Uzbekistán.

Relatora de la ONU: 'Posible crimen de guerra'

El ataque por fuerzas estadounidenses a una escuela en Minab, que causó al menos 168 muertos, en su mayoría niñas, puede constituir un crimen de guerra. Así lo ha afirmado este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la relatora especial para la educación, Farida Shaheed.

"Los ataques intencionados a edificios educativos que no son objetivos militares son crímenes de guerra incluidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma", recordó la jurista paquistaní en un debate urgente celebrado en el Consejo sobre el incidente de Minab, solicitado por la delegación iraní con el apoyo de China y Cuba.

Shaheed indicó que las investigaciones preliminares de Estados Unidos han concluido que sus fuerzas militares son responsables del ataque en Minab, dirigido con precisión hacia la escuela porque al parecer se utilizaron por error datos de inteligencia antiguos que señalaban esa zona como objetivo militar.

Sardar Azmoun, excluido del equipo por una foto

La selección iraní fue noticia también esta semana después de que Sardar Azmoun, su máxima estrella, quedase fuera de la convocatoria para los dos dos partidos de preparación para el Mundial 2026 por un presunto acto de deslealtad hacia el régimen de los ayatolás.

Azmoun, que ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales, fue la ausencia más notable en la lista de 35 jugadores. El apodado 'Messi iraní', quien juega en el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, molestó a las autoridades iraníes al publicar en su cuenta de Instagram una foto de una reunión con el emir de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual ministro de Defensa, primer ministro y vicepresidente del país.

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