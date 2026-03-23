Irán fulmina de su selección a Sardar Azmoun acusándole de 'traidor a la patria' por una foto

El delantero Sardar Azmoun ha quedado fuera de la convocatoria de Irán para dos partidos de preparación para el Mundial 2026 después de que medios iraníes informaran que había sido expulsado de la selección nacional por un presunto acto de deslealtad al Gobierno.

Azmoun, que ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales, fue la ausencia más notable en la lista de 35 jugadores anunciada por el entrenador Amir Ghalenoei el viernes para los amistosos contra Nigeria y Costa Rica en la ciudad turca de Antalya.

Azmoun, quien juega en el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, molestó a las autoridades iraníes esta semana al publicar en su cuenta de Instagram una foto de una reunión en Dubái con Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual ministro de Defensa, primer ministro y vicepresidente del país.

Borró las fotos

Azmoun eliminó posteriormente las fotos, pero aun así fue duramente criticado en la televisión estatal el jueves. El comentarista deportivo Mohammad Misaghi afirmó que las acciones del delantero habían sido un acto de deslealtad.

"Es lamentable que no tenga la suficiente sensatez para comprender qué tipo de comportamiento es apropiado en un momento dado", dijo Misaghi.

"No debemos andarnos con rodeos con este tipo de personas. Hay que decirles que no son dignos de vestir la camiseta de la selección nacional".

"No tenemos paciencia para este comportamiento infantil y de mal genio. Los jugadores de la selección nacional deberían ser personas que canten con orgullo el himno nacional y merezcan vestir la camiseta de Irán".

Azmoun, de 31 años, es uno de los futbolistas más conocidos de Irán, donde el fútbol es una pasión nacional. Ha desarrollado toda su carrera en clubes extranjeros, jugando en el Zenit de San Petersburgo, el Bayer Leverkusen y la Roma, además de representar a Irán en los Mundiales de 2018 y 2022.

Guerra contra Irán

Irán ha lanzado ataques con cohetes y drones contra los Emiratos Árabes Unidos tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jameneí.

Un informe de la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, citó a "una fuente informada dentro de la selección nacional" que afirmó que Azmoun había sido expulsado del equipo. Sin embargo, Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) no se ha pronunciado sobre la situación de Azmoun.

La participación de Irán en la Copa Mundial está en entredicho debido al conflicto bélico en curso con Estados Unidos, país que coorganiza el torneo, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio, junto con México y Canadá.

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