Hansi Flick: "Se puede cometer un error, pero no dos a este nivel"

Los rescoldos de lo ocurrido el pasado miércoles en el Camp Nou, en la ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid, aún permanecen incandescentes. La polémica surgida por la jugada entre Musso y Pubill y la expulsión de Pau Cubarsí han provocado que el Barcelona presente una queja formal a la UEFA. Y en este contexto, Hansi Flick ha tomado la palabra este viernes para asegurar que le parece "perfecto" la decisión del club azulgrana y que "se puede cometer un error, pero no dos a este nivel".

"No sé cuál será el resultado, pero me parece perfecto que el club nos apoye. Fue injusto, todo el mundo lo piensa; se puede cometer un error, pero no dos a este nivel y en este tipo de situaciones. Me parece un gran apoyo por parte del club", apuntó el entrenador alemán en rueda de prensa.

Hansi Flick, como ya hizo el pasado miércoles, reiteró sus criticas hacia el VAR por no haber entrado en la comentada jugada entre Musso y Pubill.

"Si ven que algo que ha pasado no es correcto, tienen que avisar y tienen que decirle al árbitro 'mira esto'. Eso es lo que eché en falta en este partido. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero también es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido el miércoles. Cometimos errores, pero esta parte también es crucial. Este tipo de errores sirvieron para decidir el partido y desde luego no se agradece", ha explicado Flick.

El entrenador culé habló de forma clara sobre LaLiga y la Champions y si hay alguna prioridad entre ambas competiciones.

"LaLiga es la base y es por lo que luego juegas la Champions League, pero el sueño para todos los jugadores, para el club, para los aficionados, para los entrenadores, es ganar la Champions League. Por eso estamos aquí", reconoció el entrenador alemán.

"En todos los partidos se ve que el equipo está a un 5% más del 100% motivado, está por encima del 100% porque es una competición que queremos jugar y ganar. Tenemos que hacer nuestro trabajo todos los días, que es LaLiga, pero lo más importante es ganar la Champions. Ese es un objetivo para mí y también para los jugadores y para el club", añadió Flick.

Respecto al derbi ante el Espanyol, Hansi Flick recordó que "todo el mundo sabe lo importante que es para el club, para las aficiones y para el equipo".

"He tenido muy buenas sensaciones hoy, el ambiente es muy bueno, la calidad es muy alta y eso es lo que espero de los jugadores, que estén siempre centrados y listos para el siguiente partido. Ese es su trabajo. Veo que están muy centrados. Todo el mundo sabe lo importante que es para el club, para las aficiones y para el equipo. Tenemos a muchos jugadores que vienen de La Masia que saben exactamente lo que significa jugar contra el Espanyol. Es un derbi y jugamos en casa, así que quiero ganarlo", expresó el entrenador alemán.

¿Habrá rotaciones pensando en la Champions?

El entrenador del Barcelona no descartó que pueda haber descanso para algunos futbolistas este sábado.

"Lo veremos. Tenemos que encargarnos de los jugadores, de gestionar los minutos como siempre hacemos, pero tenemos mucha calidad en este equipo y los titulares mañana van a ser un equipo fantástico", indicó Flick.

"Lo veremos, ya veremos cómo lo gestionamos. Para él (Lamine Yamal) también es bueno empezar el partido y ver luego cómo va. No lo hemos decidido, así que hay que esperar a mañana", apuntó, y reconoció que es "una buena opción" que Gavi "empiece mañana". "Si puede jugar 90 minutos o no, ya lo veremos. Con él tenemos que ir paso a paso, jugó algo más de 45 minutos el miércoles. Creo que sí estaría preparado para empezar", advirtió el alemán.

Por último, Hansi Flick no quiso entrar a valorar las declaraciones de Álvaro Arbeloa sobre los árbitros españoles y el 'caso Negreira'.

"Yo no pierdo mi energía con eso. Me parece bien, es su opinión. No me parece mal, pero yo me centro en mi equipo y en lo que yo puedo controlar y nada más", señaló Flick.

"No me interesa, no me preocupan ese tipo de cosas. Es un poco lo que se hace, hacer mucho ruido a nuestro alrededor, así van las cosas. Pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro equipo y no pensar en el Real Madrid, porque ahora estamos en una buena posición, y lo que tenemos que hacer es ganar cada partido. Es nuestra idea de cómo queremos hacer las cosas, no pensar en los demás, centrarnos sólo en nosotros", concluyó Hansi Flick.