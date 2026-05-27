Sesión de control al Gobierno tras conocerse el sumario en el que se imputa a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'

Pedro Sánchez no estuvo en el último Consejo de Ministros y tampoco estará hoy en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Gobierno está en Roma, hoy será recibido por el Papa León XIV y después ofrecerá una rueda de prensa en la que se espera que rompa el silencio que guarda desde la semana pasada sobre el 'caso Zapatero'.

En el Congreso de los Diputados ya casi ni se habla de una hipotética moción de censura. Según la lectura que hace la mayoría, sin cámaras, el PNV no quiere romper con el Gobierno, pero sí necesitaría alejar unas elecciones generales de unas municipales y porque sin la amnistía a Carles Puigdemont todo el mundo da por hecho que Junts "no va a mover ficha". Esto juega a favor de Pedro Sánchez y esto lo sabe el PSOE.

En la tarde pasada una voz autorizada del PSOE, sin cámaras, comentaba con Raúl Marqueta, periodista de Antena 3 Noticias que "el único motivo por el que ve capaz al presidente de convocar unas elecciones sería si ocurre algo muy fuerte que afecte a su mujer". Sigue en directo online la sesión de control al Gobierno después de conocerse el sumario en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso 'Plus Ultra'.