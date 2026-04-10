Simeone y la presión arbitral desde Barcelona: "Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró estar acostumbrado a la presión mediática y arbitral al ser preguntado por las quejas del Barcelona tras lo ocurrido el pasado miércoles en el Camp Nou, en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

"Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones para quién lo entienda, que es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada", señaló el entrenador argentino ante la pregunta sobre si le preocupaba la queja formal presentado por el Barça ante la UEFA a raíz de la jugada entre Musso y Pubill.

El técnico colchonero fue repreguntado acerca de si estaba señalando que existía una presión en Madrid.

"No, yo no me quejé. No, yo respondí a la opinión que me dijeron que opinaban en Barcelona y estamos acostumbrados a que suceden estas cosas", apuntó Simeone.

"¿Pero acá en Madrid?", replicó el periodista. "Sí, claro, en Madrid, donde vivimos", contestó Simeone. "¿Pero el Atleti también, cuando han pasado cosas así, se ha quejado de arbitrajes?", le preguntaron de nuevo. "Claro", respondió el entrenador del Atlético de Madrid. "¿O sea que es lícito por todas las partes?", intervino de nuevo el periodista. "Siempre, claro", zanjó Simeone.

El entrenador argentino respondió también a cómo motiva a sus jugadores para el partido ante el Sevilla, tiendo en cuenta el duelo de vuelta ante el Barcelona el próximo martes.

"Por tener la camiseta que tenemos, por el escudo que representamos, por nuestra gente, por nuestra familia y por la ilusión que tendrán a los que le toque jugar. Podría decirte muchos más", apuntó Simeone.

El argentino aseguró que su mente está en el partido ante el Sevilla, al ser preguntado por Hancko, Cardoso y Barrios; y también aclaró que Jan Oblak "aún no está para acompañarnos, lo hablamos con él, es muy importante para nosotros y esperemos que el martes lo tengamos".