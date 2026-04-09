Hansi Flick, muy crítico con el VAR en la acción de Musso y Pubill: "Es una acción clara de segunda amarilla y penalti"

El Atlético de Madrid encarriló la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona tras imponerse (0-2) en el Camp Nou, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. El resultado deja a los rojiblancos muy cerca de las semifinales de la Champions League una década después y a los azulgrana muy tocados y obligados a remontar el próximo martes en el Metropolitano, si no quieren despedirse de su campaña en Europa.

El partido no estuvo exento de polémicas, primero por una expulsión de Pau Cubarsí, al final de la primera parte, que además finalizó con el primer gol de los colchoneros, gracias a un magistral lanzamiento de falta de Julián Álvarez. Y, en el segundo tiempo, por una rocambolesca jugada en la que los jugadores del Barça pidieron mano de Marc Pubill en el interior del área después de que Musso pareciera sacar de puerta.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró bastante enfadado al final del partido con dicha jugada y se preguntó por la razón por la que el VAR no entró a analizar ese posible penalti y lo que, a su juicio, tendría que haber sido expulsión para el defensor rojiblanco.

"No sé qué pasó en la situación que el portero inicia la jugada y el defensor la coge con la mano y vuelve a jugar. Es una acción clara de segunda amarilla y penalti. No sé por qué el VAR no ha entrado. Ellos lo podrán explicar. No puedo creerlo. Es injusto pero es fútbol, hay que aceptarlo. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", señaló Hansi Flick.

Flick también apuntó que el asistente VAR sí que estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí al filo del descanso y aclaró que no le dieron "ninguna explicación" sobre las manos de Pubill.

"Era mejor no hablar con él (el árbitro). Tenemos que aceptarlo y estar centrado en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir y tenemos que luchar", afirmó el entrenador alemán.

"Claro que creemos en nosotros porque en la segunda parte con un jugador menos lo hemos hecho muy bien y ellos también tienen calidad. No ha sido fácil defenderlos, pero nosotros hemos tenido oportunidades", analizó Flick.

"Todo el mundo está decepcionado, pero Lamine jugó un partido fantástico"

El preparador germano elogió a Lamine Yamal y apuntó que "ha hecho un partido fantástico", pidiendo que los árbitros deben proteger más a futbolistas como el internacional español. Asimismo, ha explicado que Pedri ha sido sustituido tras el descanso porque arrastraba unas "pequeñas molestias".

"Todo el mundo está decepcionado, pero Lamine jugó un partido fantástico. Regateó a cuatro, cinco jugadores y tiene 18 años. Tenemos que apoyarle, será uno de los mejores jugadores españoles de la historia y es bueno apoyarle y también que los árbitros le protejan. No es ilegal pero a veces está cerca. Me gustan estos jugadores, para eso va a la gente a los estadios, Mbappé, Vinícius, Lamine, Pedri, y a veces hay demasiada agresividad. Es mi punto de vista, es bueno pensar en eso. Es bueno cuando el juego no tiene interrupciones, pero a veces es necesario", explicó Flick.

Por último, se mostró convencido de las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano. "Tenemos que aceptar este resultado y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir, y tenemos que luchar", concluyó Flick.