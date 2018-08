Griezmann, elegido mejor jugador de la Europa League

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann fue reconocido este viernes en Mónaco como mejor jugador de la pasada Liga Europa, en la que su club consiguió el título por primera vez, al imponerse en la votación al también rojiblanco Diego Godín y el francés Dimitri Payet (Marsella).

Griezmann agradeció a través de un vídeo la concesión de este premio, por el que dijo sentirse "orgulloso y feliz", y disculpó su ausencia en la ceremonia ya que tiene que disputar un partido de Liga.

"Quiero dar las gracias a todos los que me han votado y especialmente a mi entrenador. Espero que este premio me permita seguir adelante", añadió el galo, que también tuvo un reconocimiento para sus compañeros en su mensaje.

El papel que Griezmann ha ejercido el último año en su club, en el que fue determinante toda la campaña y especialmente en la final con sus dos goles ante el Olympique de Marsella (0-3), le ha llevado a obtener el galardón después de coronarse campeón del mundo en Rusia el pasado julio al derrotar a Croacia en la final.

Ocho partidos, 630 minutos, 6 goles y 4 asistencias son las estadísticas del centrocampista galo que al comienzo del Mundial confirmó que continuaría en el club rojiblanco, del que forma parte desde 2014, pese a que el Barcelona estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

Procedente de la Real Sociedad, Griezmann llegó al Atlético de Madrid en 2014 y con el club rojiblanco ha marcado 112 goles en 209 partidos.

🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a