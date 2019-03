Griezmann: "Corremos más que nadie, ha sido una buena paliza"

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, explicó que su equipo corre "más que nadie" y que, en ese sentido, el derbi ante el Real Madrid ha sido una "buena paliza", al tiempo que apuntó que Filipe Luis la puso "muy bien" en el gol del 0-1 y él "sólo" tuvo que rematar.

"Muy buenas sensaciones. Estamos contentos. Hemos hecho un gran esfuerzo, dimos todo y nos vamos contentos. Estamos felices porque era un partido importante para todos. Estamos contentos por todos ellos, por la afición", explicó el atacante, que tenía "ganas" de marcar tras cinco encuentros seguidos sin anotar ningún tanto.

"Estaba trabajando mucho y confiando en lo que hacía y en los compañeros también. Filipe me la pone muy bien, sólo he tenido que rematar", dijo el francés, que marcó su vigésimo gol de la temporada y que remarcó: "Es un gol importante, como contra cualquiera. Me voy contento porque había algunos partidos que no metía".

De las opciones de Liga de su equipo, tras el triunfo en el estadio Santiago Bernabéu, valoró: "Ya veremos, intentaremos ganar el martes y ya está, nada más. Ganar todo lo que queda y veremos".