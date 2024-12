Los gestos de Bellingham con Güler en Montilivi que le reivindican como el líder del Real Madrid

Se suele decir que los británicos son fríos, distantes y que les cuesta adaptarse a cualquier país/Liga cuando dejan atrás sus fronteras, y más en todo un Real Madrid, casos como el de Beckham, Owen, Woodgate y hasta el propio Bale son buenos ejemplos de esto, y eso que el galés -con sus virtudes y defectos- triunfó en Chamartín. Pero esto no parece que vaya con Jude Bellingham, el joven de 21 años fue uno de los mejores futbolistas de la plantilla el año pasado y este, ante la ausencia de líderes futbolísticos como Vinicius y emocionales como Carvajal y Alaba, ha dado un paso al frente.

Bellingham, un inglés diferente

Por Bellingham no parece correr sangre inglesa, o al menos no es el típico jugador que se vea representado por este 'estereotipo', este sábado en Montilivi ofreció una masterclass de liderazgo futbolístico, posicional y defensivo, pero sobre todo de garra, de revelarse ante la pasividad de sus compañeros. Además, se mostró como ejemplo ante jóvenes como Arda Güler y estrellas de la talla de Kylian Mbappé. No hay nada más visual que ver correr a un compañero de un lado a otro para despertar de tu letargo y seguir su ejemplo.

Aspavientos y 'miradas' a sus compañeros por no presionar

El Madrid salió algo adormilado en Montilivi, los 30 primeros minutos fueron propios de la tónica de esta temporada, pero un suceso lo cambió todo. O más bien un jugador. No fue una acción destacable, simplemente un chico de 21 años yendo a la presión de un lado a otro, marcándose carreras de 30 metros en ataque y haciendo lo propio en defensa con un repliegue ejemplar. Despertó a perlas como Güler, frías por naturaleza, perdidas en la marca y con poca participación en el juego, pero también en el propio Mbappé, que no estaba acostumbrado a darse por aludido en el PSG. Bellingham le hizo ver que en el Madrid corren todos. Jude 'hizo' de Di Stéfano, el jugador total, todocampista en su máxima expresión. Muy destacable era su lenguaje no verbal cuando se veía solo en la presión: aspavientos y alguna que otra mirada a sus compañeros.

Instigador y goleador por quinto partido consecutivo

Y de repente, como de la nada, los blancos se activaron y enlazaron varios esfuerzos en la presión que complicaron la salida de balón del Girona, y fue ahí cuando llegó el primer destellazo de Bellingham: combinación arriba, jugada individual de Brahim y rechace que aprovecha el ex del Dortmund para fusilar a Gazzaniga. La reacción colectiva, comandada por el joven de 21 años, tuvo premio a la primera. Y con él como instigador y goleador por quinto partido consecutivo en Liga (Osasuna, Leganés, Getafe, Athletic y Girona).

Por supuesto, su actuación no quedó ahí, todavía brindaría un pase de ensueño a Güler para que el turco cruzara el esférico al palo largo de Gazzaniga y celebrara con rabia su primer tanto de la temporada. Jude ayudó a que Arda se reivindicara ante Ancelotti, y es que no había más que ver como lo celebró con el internacional por Turquía...

Otro gesto de líder ante Güler en el banquillo

Solo 5 minutos después el esfuerzo pasó factura al cuerpo del inglés, que se tiraba al suelo dolorido y algo acalambrado. Lógico. Se levantó por su propio pie y dejó el césped por Ceballos pero ya se habían disparado todas las alarmas en Chamartín. Ancelotti en rueda de prensa tranquilizó a los madridistas y mostró su confianza en que estuviese listo para la 'final' de este martes ante el Atalanta en Bérgamo. Una vez en el banquillo, tapado con la manta y escondido en el abrigo, 'resucitó' al ver de nuevo a su querido Güler, que dejaba el campo en el 89 y con el que volvería a fundirse en un fuerte abrazo.

Ante la ausencia de Vinicius -se le espera ante el Atalanta- Bellingham ha tomado el mando del Real Madrid, que en un momento de 'crisis' está a dos puntos del Barça con un partido menos. La Liga depende de sí mismo. Jude, mientras tanto, sigue entonándose, ya son 5 goles y 4 asistencias, a solo 2 de los 30 tantos en Liga como madridista.

