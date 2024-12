Girona - Real Madrid en directo: ¡arranca el partido en Montilivi! (0-0)

Un nuevo pinchazo del Barça (el cuarto en los últimos cinco partidos), abre una nueva puerta para que el Real Madrid siga recortando puntos en su camino hacia el liderato. Los culés se han dejado esta tarde dos puntos en el minuto 94' (gol de Diao) ante el Betis en el Villamarín 'permitiendo' así que el equipo de Ancelotti dependa de sí mismo (si gana hoy al Girona y al Valencia en el partido aplazado) para asentarse como líder virtual.

El Madrid, a resarcirse de San Mamés... y a recortar

Aunque si hay un Madrid poco fiable está claro que es el actual, al menos en esta parte de la temporada, y es que su reciente derrota en San Mamés, con un Mbappé falto de toda confianza, sigue generando muchas dudas en el entorno del club y del propio Ancelotti, que en rueda de prensa quiso dejar un curioso mensaje a sus críticos: "Me están dando demasiados palos, parece que no me quieren más aquí", aseveró en tono irónico pero dejando claro lo que siente: "Entiendo las críticas pero solo las profesionales, las que 'atacan' a la identidad me molestan".

El Girona solo ha caído en casa ante Barça y Real Sociedad

No obstante, en la plantilla ya saben que hoy tienen una nueva oportunidad para recortar puntos ante su máximo rival, pero para eso tendrán que doblegar al Girona en Montilivi. Y sí, los de Michel no son ni mucho menos los del año pasado, pero ganarles en casa tampoco es tarea fácil, ahora mismo son 8º a dos puntos de Europa y apenas han perdido dos encuentros ligueros como locales (Barça y Real Sociedad). Partido competido entre un Girona que enlaza tres victorias consecutivas y un Madrid dolido, con dudas, pero con la motivación de reducir la distancia con los azulgrana si consiguen vencer esta noche.

Bajas de ambos equipos... y una de última hora en el Madrid

En el conjunto local habrá dos bajas, la de Tsygankov y la de Yangel Herrera, ausencias muy significativas... No obstante, la enfermería blanca sigue sin dar abasto, y más después de la baja de última hora de Rodrygo Goes, que iba a formar dupla de ataque junto a Mbappé. A la ausencia del brasileño se suman las de Vinicius, Camavinga, Alaba, Carvajal y Militao (estos dos últimos se pierden toda la temporada).

Alineaciones oficiales del Girona - Real Madrid

Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez; Bryan Gil, Iván Martín, Oriol Romeu, Van de Beek, Asprilla; Miovski.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Arda Güler, Valverde, Modric; Bellingham; Brahim y Mbappé.

Sigue el partidazo en directo

Puedes seguir el Girona - Real Madrid de la jornada 16 de LaLiga en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en directo, la previa, las alineaciones oficiales y la última hora de todo lo que suceda en Montilivi a partir de las 21:00.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com