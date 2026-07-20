Felipe VI recibe a la selección y ensalza un "triunfo épico": "Habéis ganado para toda España"

La selección española ha recibido este lunes uno de los primeros homenajes institucionales tras proclamarse campeona del Mundial 2026. Los jugadores y el cuerpo técnico han sido recibidos por los Reyes en el Palacio de la Zarzuela, donde Felipe VI ha felicitado al grupo por un título que, según ha destacado, ya forma parte de la historia del deporte español.

Tras el tradicional saludo, el monarca ha dirigido unas palabras a los campeones para poner en valor el recorrido de España durante el campeonato. "Estaréis cansados, enhorabuena, jugadores, cuerpo técnico, lo principal la enhorabuena de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea. El camino ha sido largo, y no solo en esta fase del tramo final, sino también con 48 equipos; ha sido un triunfo épico, habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados, habéis encajado alguna crítica pero, ¡qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa!".

Felipe VI también ha destacado la identidad futbolística que ha mostrado la selección durante toda la competición. "Habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón, armándoos con paciencia, sin desesperaros, y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía".

"Habéis ganado para toda España"

Durante su intervención, el Rey ha recordado que el título supone la segunda estrella para el fútbol español, dieciséis años después del Mundial conquistado en Sudáfrica. "Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, que no son pocos, 16 años después, algunos erais apenas bebés, España vuelve a ser gracias a vosotros y vosotras, campeona del mundo de fútbol 2026 y 2023".

El jefe del Estado también ha querido reconocer el respaldo de la afición durante todo el campeonato. "Cuando juega esa selección jugamos todos. Pues ahora cuando habéis ganado lo habéis hecho para toda España".

Antes de despedir a la expedición, Felipe VI ha animado a los futbolistas a disfrutar de una jornada que continuará con los actos de celebración previstos en Madrid. "Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, los cuatro, poder veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y de daros la bienvenida a casa con unas inmensas gracias de toda España. Os queda por delante mucha celebración a pesar del cansancio pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedáos con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, o con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os lo habéis ganado, enhorabuena".

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