La generación Z sigue fiel al Mundial pero lo consume de forma diferente

Las cifras de audiencia del Mundial confirman que el fútbol sigue despertando interés en los más jóvenes. Las personas entre 13 y 24 años son el grupo con mayor cuota de pantalla durante el torneo. El debut de la selección española frente a Cabo Verde, más de medio millón de jóvenes siguieron el partido completo.

La multipantalla

El investigador de Sociología del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos, Raúl Sánchez García, explica que las nuevas generaciones están acostumbradas a utilizar varias pantallas al mismo tiempo. Mientras siguen el encuentro, consultan redes sociales, completan jugadas por aplicaciones o buscan repeticiones y análisis por internet.

Para el sociólogo, esta conducta, no debe interpretarse como una falta de atención, sino como una consecuencia de la transformación digital. Los jóvenes han crecido rodeados de tecnología y participan de forma activa en los contenidos que consumen, en lugar de limitarse sólo a observarlos.

A pesar de ello, los especialistas consideran que el fútbol continúa siendo un importante espacio de socialización. Si antes las conversaciones se producían principalmente en casa o en los estadios, ahora gran parte de esa interacción se traslada a las plataformas digitales y redes sociales

Adaptación a nuevas formas de consumo

Los expertos coinciden en que el sector deportivo deberá seguir adaptándose a las nuevas formas de consumo para captar la atención de las generaciones más jóvenes. Lo que sí muestran los datos, es que, aunque la generación Z vive el fútbol de manera distinta a la de sus padres, sigue pendiente de los grandes eventos cuando el balón empieza a rodar.