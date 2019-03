Gary Neville, tras lo sucedido en la Youth League: "¡Escandaloso! No me lo puedo creer"

"HAY ERRORES, PERO NUNCA HE VISTO ALGO ASÍ"

Gary Neville, entrenador del Valencia, no daba crédito a lo sucedido entre el Chelsea - Valencia de la Youth League. Después de que el árbitro no concediera el gol de penalti, el técnico inglés estalló en redes sociales: "¡Escandaloso! No me puedo creer lo que acabo de ver". Ahora, en rueda de prensa, ha declarado que "claro que hay errores humanos, pero nunca he visto algo así antes, vimos la bola cruzando la línea".